ETV Bharat / jammu-and-kashmir
شری امرناتھ جی یاترا کے اختتام اور رکشابندھن کے سلسلہ میں، چھوٹا امرناتھ تھجی واڑہ میں بڑی تقریب
تقریب میں اکثریتی طبقے سے وابستہ مقامی افراد نے شرکت اور کشمیری پنڈت برادری کو اپنا تعاون پیش کرکے یکجہتی کا اظہار کیا۔
Published : August 28, 2026 at 6:12 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ کے تھجی وارہ علاقے میں واقع پراچین چھوٹا امرناتھ شیو مندر کے احاطے میں رکشا بندھن اور شری امرناتھ جی یاترا کے مذہبی و روایتی اختتام کے موقع پر ایک بڑی مذہبی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کشمیری پنڈت برادری سے وابستہ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران خصوصی پوجا، ہون اور بھجن کا اہتمام کیا گیا، جبکہ عقیدت مندوں کے لیے لنگر بھی منعقد کیا گیا۔
تقریب میں اکثریتی طبقے سے وابستہ مقامی افراد نے بھی شرکت کی اور کشمیری پنڈت برادری کے ساتھ مل کر مذہبی تقریب کے موقع پر اپنا تعاون اور یکجہتی پیش کی۔ مقامی مسلمانوں کی شرکت کو علاقے میں مذہبی ہم آہنگی، بھائی چارے اور ہندو، مسلم اور سکھ اتحاد کی ایک اہم مثال قرار دیا گیا۔ دوسری جانب، مذہبی روایت کے مطابق شراون پورنیما اور رکشا بندھن کے موقع پر شری امرناتھ جی یاترا کا باضابطہ اور روایتی اختتام بھی ہوگیا۔
اس موقع پر پہلگام کی پہاڑیوں میں واقع مقدس امرناتھ گھپا میں چھڑی مبارک پہنچائی گئی، جہاں خصوصی پوجا اور مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔ اسی کے ساتھ رواں برس کی شری امرناتھ جی یاترا کے مذہبی و روایتی اختتام کا اعلان کیا گیا۔ چھڑی مبارک، جسے چند روز قبل اس کے نگراں مہنت دیپیندر گری کی قیادت میں مختلف پڑاؤ عبور کرنے کے بعد مقدس امرناتھ گھپا تک پہنچایا گیا تھا، وہاں خصوصی پوجا کے بعد یاترا کے اختتامی مذہبی مراسم انجام دیے گئے۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں سادھوں اور دیگر عقیدت مندوں نے خصوصی پوجا میں شرکت کی۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں برس 4 لاکھ 70 ہزار سے زائد یاتریوں نے مقدس امرناتھ گھپا میں درشن کیے۔ واضح رہے کہ حکومت نے خراب موسمی حالات کے پیش نظر 9 اگست کو یاترا کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم صدیوں پرانی مذہبی روایت کے مطابق یاترا کا رسمی و مذہبی اختتام آج شراون پورنیما اور رکشا بندھن کے موقع پر چھڑی مبارک کی مقدس گھپا تک رسائی اور خصوصی پوجا کے ساتھ عمل میں آیا۔
اس موقع پر کشمیری پنڈت برادری کے نمائندوں نے شری امرناتھ جی یاترا کے دوران سکیورٹی اور دیگر ضروری انتظامات کو مؤثر طریقے سے برقرار رکھنے پر حکومت اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مناسب انتظامات اور سکیورٹی اقدامات کی بدولت یاترا کا انعقاد اور اختتام مجموعی طور پر پُرامن اور خوش اسلوبی سے ممکن ہو سکا۔ کشمیری پنڈتوں نے تھجی واڑہ کے پراچین چھوٹا امرناتھ شیو مندر کی تاریخی اور مذہبی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔
ان کا کہنا تھا کہ مذہبی عقیدے کے مطابق یہ مقام بھگوان شیو اور ماتا پاروتی سے وابستہ ہے اور یہاں ماتا پاروتی نے طویل تپسیا کی تھی، جس کی وجہ سے اس مقام کو خصوصی مذہبی اہمیت حاصل ہے اور اسے چھوٹا امرناتھ کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق جو عقیدت مند مختلف وجوہات کی بنا پر پہلگام کے راستے مقدس امرناتھ گھپا تک جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ تھجی واڑہ کے اس مقدس مقام پر حاضری دے کر مذہبی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ کشمیری پنڈت برادری نے مقامی مسلمانوں کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اس مذہبی تقریب میں شرکت کی اور اپنا تعاون پیش کیا۔
پنڈت برادری کے نمائندوں نے کہا کہ یہ شرکت وادی کشمیر میں دیرینہ مذہبی ہم آہنگی، باہمی بھائی چارے اور ہندو، مسلم اور سکھ اتحاد کی عکاسی کرتی ہے۔ بی جے پی کے ضلع صدر اننت ناگ راکیش کول نے بھی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہندو، مسلم اور سکھ اتحاد کے اصول پر کاربند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم برادری ہر خوشی اور تہوار کے موقع پر کشمیری پنڈتوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور آج بھی مقامی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر مذہبی تقریب میں شرکت کر کے بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پیغام دیا۔
یہ بھی پڑھیں: چین کے سیچوان میں 5.1 شدت کا زلزلہ، نیپال میں تازہ سیلاب کا الرٹ، ریسکیو آپریشن روک دیا گیا
راکیش کول نے کہا کہ مقامی مسلمان آج بھی چاہتے ہیں کہ کشمیری پنڈت دوبارہ وادی کشمیر میں واپس آئیں اور ماضی کی طرح تمام برادریاں ایک ساتھ امن، بھائی چارے اور باہمی محبت کے ساتھ رہیں۔ انہوں نے تقریب کے انعقاد اور ضروری انتظامات پر ضلع انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔