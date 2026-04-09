سی آر پی ایف 110 بٹالین کی جانب سے یوم تاسیس کی اختتامی تقریب کا انعقاد
جموں و کشمیر کے ترال میں 110 بٹالین نے اپنے یوم تاسیس کے موقعے پر پلوامہ کے شہیدوں کو یاد کیا۔
Published : April 9, 2026 at 12:16 PM IST
ترال (شبیر بٹ): سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) نے اپنے 36 ویں یوم تاسیس کی اختتامی تقریب ہیڈکوارٹر لیتہ پورہ میں منعقد ہوئی جس دوران کلچرل پروگرام منعقد کیے گئے اور پلوامہ حملے میں شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
یوم تاسیس کی تقریب پر سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی برائے جنوبی کشمیر شری نرویر سنگھ بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے، جبکہ سی آر پی ایف 110 بٹالین کے سی او بی آر مینا نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ جبکہ اس موقع پر سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی انوپم شری واستو، ڈی آئی جی آر ٹی سی روہت نوٹیال کے علاوہ نیوی، ایر فورس اور دیگر اعلی آفیسر ان کے علاوہ فوج اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔
اس مو قعے پر کلچرل پروگرام کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف ریاستوں کے تمدن وثقافتی پروگرام پیش کیے گئے جن کو حاضرین نے خوب سراہا میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سی آر پی ایف 110 بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر بی آر مینا نے بتایا کہ یوم تاسیس کی اختتامی تقریبات شایان شان طریقے سے انجام دی گئی جس میں جوانوں نے خاصی دلچسپی دکھائی اور آج ہم نے ان جوانوں کو یاد کیا جنہوں نے ملک کے لیے اپنا لہو پیش کیا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ بٹالین کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا گیا جبکہ پلوامہ حملہ میں شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام منعقد ہوگا۔ پروگرام کے اختتام پر انعامی تقریب منعقد ہوئی جس دوران کلچرل پروگراموں میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے جوانوں کو انعامات سے نوازا گیا آخر میں کھانا پیش کیا گیا جس میں جوانوں اور آفیسر ان نے شرکت کی۔