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ایس ڈی آر ایف ہیڈکوارٹر اننت ناگ میں ہنگامی حالات اور فضائی حملوں سے نمٹنے کے لیے جامع فرضی مشق
مشق میں اننت ناگ پولیس، ایس ڈی آر ایف، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔
Published : November 26, 2026 at 10:41 PM IST
اننت ناگ: جنوبی ضلع اننت ناگ میں قدرتی و انسانی ساختہ آفات اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس (ایس ڈی آر ایف) کے ہیڈکوارٹر میں ایک جامع فرضی مشق (موک ڈرل) کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشق میں اننت ناگ پولیس، ایس ڈی آر ایف، فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز اور دیگر متعلقہ محکموں کے اہلکاروں نے بھرپور شرکت کی۔
مشق کے دوران ممکنہ فضائی حملے اور دیگر ہنگامی واقعات کی صورت میں فوری ردعمل، متاثرہ علاقوں میں بروقت امدادی کارروائیوں، عمارتوں کے تحفظ، انخلاء کے طریقہ کار اور لوگوں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے مختلف مراحل کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ مشق کا بنیادی مقصد مختلف محکموں کے درمیان باہمی رابطے اور تال میل کو مزید مستحکم بنانا، اہلکاروں کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے مقررہ معیاری طریقہ کار سے روشناس کرانا اور کم سے کم وقت میں منظم ریسکیو آپریشن انجام دینے کی صلاحیت کو پرکھنا تھا۔
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اس موقع پر شریک محکموں کی مجموعی تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارت کا جائزہ لیتے ہوئے ان پہلوؤں کی بھی نشاندہی کی گئی جہاں مزید بہتری اور اضافی تربیت کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر اس مشق کو مختلف اداروں کے باہمی تعاون کو فروغ دینے اور ہنگامی صورتحال میں عوام کے جان و مال کے تحفظ و فوری امداد کے نظام کو مضبوط بنانے کی ایک اہم کوشش قرار دیا گیا۔