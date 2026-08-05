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کوکرناگ میں منشیات کے خلاف جامع بیداری پروگرام، ایس ڈی ایم نے اجتماعی جدوجہد پر زور دیا
لیفٹیننٹ گورنر کی "منشیات سے پاک معاشرہ" مہم کے تحت ریڈ کراس سوسائٹی، انتظامیہ اور گورنمنٹ ڈگری کالج کوکرناگ کے اشتراک سے پروگرام منعقد کیاگیا۔
Published : August 5, 2026 at 8:43 PM IST
اننت ناگ (دین عمران) جنوبی کشمیر کے کوکرناگ میں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف عوامی شعور بیدار کرنے کے مقصد سے ایک جامع آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں انتظامیہ، محکمہ صحت، پولیس، جموں و کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی، تعلیمی اداروں اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ منشیات کے ناسور کا خاتمہ صرف حکومتی اقدامات سے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے پورے معاشرے کو متحد ہو کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔
لیفٹیننٹ گورنر جموں و کشمیر کی "منشیات سے پاک معاشرہ" مہم کے تحت جموں و کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی، ضلع انتظامیہ اور گورنمنٹ ڈگری کالج کوکرناگ کے اشتراک سے کالج کے کنوکیشن ہال میں اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں سب ڈویژنل مجسٹریٹ (ایس ڈی ایم) کوکرناگ پرویز رحیم نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ انہوں نے شرکاء سے نشہ مکتی کا عہد لیا اور اپنے خطاب میں کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
ان کے مطابق نوجوانوں کی مثبت رہنمائی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مؤثر کارروائیاں اور عوامی بیداری ہی اس سماجی برائی پر قابو پانے کا مؤثر ذریعہ بن سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ والدین، اساتذہ، سماجی تنظیمیں اور نوجوان باہمی تعاون سے ایسا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں جہاں نئی نسل منشیات جیسی تباہ کن لعنت سے محفوظ رہے۔
اس موقع پر جموں و کشمیر ریڈ کراس سوسائٹی کے اعزازی خزانچی غلام احمد قریشی نے کہا کہ ریڈ کراس کی جانب سے پورے جموں و کشمیر میں اس نوعیت کے بیداری پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں تاکہ نوجوانوں اور دیگر حساس طبقات کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا جا سکے اور انہیں صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دی جا سکے۔
گورنمنٹ ڈگری کالج کوکرناگ کے پرنسپل غلام عباس نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ معاشرے میں منشیات کے مضر اثرات کے حوالے سے شعور بیدار کریں اور نوجوان نسل کو اس تباہ کن لت سے بچانے کے لیے سفیر کا کردار ادا کریں۔ پروگرام کے دوران گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ کے شعبۂ نفسیات سے وابستہ ڈاکٹر آفاق حیدر اور دیگر ماہرین نے منشیات کے جسمانی، ذہنی اور سماجی نقصانات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔
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انہوں نے شرکاء کو نشے کے عادی افراد کی بحالی، علاج اور نفسیاتی مشاورت کے مختلف طریقوں سے بھی آگاہ کیا۔ پروگرام کے اختتام پر مختلف سرکاری محکموں، ریڈ کراس، کالج انتظامیہ، سول سوسائٹی اور طلبہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے بیداری مہم جاری رکھیں گے اور نوجوان نسل کو محفوظ، صحت مند اور روشن مستقبل فراہم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے۔