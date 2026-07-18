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بھدرواہ عام شہری کی ہلاکت کا واقعہ: امام جامع مسجد کشتواڑ کی جانب سے مکمل ہڑتال کی اپیل
امام جامع مسجد نے کہا کہ اس ہڑتال کا اصل مقصد وقت کی حکومت اور انتظامیہ تک عوام کی آواز پہنچانا ہے۔
Published : July 18, 2026 at 7:16 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے بھدرواہ کے جئی کے مقام پر پیش آنے والے حالیہ واقعے اور ایک نوجوان کی مبینہ ہلاکت کے خلاف شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے جامع مسجد کشتواڑ کے امام، مولانا فاروق احمد کیچلو نے آج 18 جولائی 2026 کو ضلع کشتواڑ میں مکمل اور پرامن ہڑتال (بند) کی کال دے دی ہے۔ مولانا فاروق احمد کیچلو نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ بھدرواہ میں پیش آنے والا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، جہاں جئی کے مقام پر ایک مقامی نوجوان کو مبینہ طور پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ آج بھدرواہ میں اس واقعے کے خلاف احتجاجی ہڑتال کی گئی تھی اور اب ان یکجہتی کے طور پر کل کشتواڑ کے تمام بازار اور کاروباری ادارے بھی پرامن طور پر بند رہیں گے۔
امام جامع مسجد نے کہا کہ اس ہڑتال کا اصل مقصد وقت کی حکومت اور انتظامیہ تک عوام کی آواز پہنچانا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومتِ وقت فوری طور پر ایک اعلیٰ سطح کی اور غیر جانبدار کمیٹی تشکیل دے جو حقائق پر مبنی تحقیقات کرے اور اس گھناؤنے جرم میں ملوث افراد کو قانون کے مطابق سخت سے سخت اور عبرتناک سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں ریاست کے اندر ایسے کسی بھی واقعے کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔
انہوں نے کہا کہ امن و امان قائم رکھنا اور مجرموں کو سزا دینا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ عوام صرف پرامن طریقے سے اپنے غم و غصے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کشتواڑ کی تاجر برادری، دکانداروں اور عام عوام سے اپیل کی کہ وہ کل اس احتجاجی ہڑتال کو کامیاب بنائیں اور مکمل طور پر پرامن رہیں۔
بتادیں کہ ضلع ڈوڈہ کے بھدرواہ علاقے میں ایک شہری کی 'پولیس فائرنگ' میں ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر اج احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین نے واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ "موت کے اصل حقائق سامنے لائے جائیں اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔"
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شہری ہلاکت کے بعد علاقے میں کشیدہ ماحول ہے اور لوگوں نے احتجاجی مظاہرے کیے پولیس فائرنگ' میں ہلاک ہوئے شہری کی شناخت تیس سالہ عارف حسین کے طور پر ہوئی ہے جو بھدرواہ کا رہائشی ہے اور پیشے سے ایک ڈرائیور تھا۔ اہل خانہ کے مطابق عارف اپنے گھر کا واحد کمانے والا شخص تھا، جب کہ سوگواروں میں اس کی آٹھ ماہ کی حاملہ بیوی ہے جو روتے ہوئے قصورواروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
عارف کی موت کے بعد خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے اور اہل خانہ نے حکومت سے منصفانہ تحقیقات اور مدد کی اپیل کی ہے۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ "ایک عام شہری کی جان چلی گئی ہے، اس لیے واقعے کی مکمل اور شفاف تحقیقات ضروری ہے، تاکہ حقیقت سامنے آ سکے۔
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تاہم جموں و کشمیر پولیس کا دعویٰ ہے کہ گذشتہ رات جائی ویلی علاقے میں پولیس ٹیم نے مشکوک نقل و حرکت محسوس ہونے پر کچھ افراد کو چیلنج کیا۔ پولیس کے مطابق اس دوران ہاتھا پائی ہوئی، جس میں مبینہ طور پر ایک اہلکار کا ہتھیار چھیننے کی کوشش کی گئی۔ پولیس کے دعوے کے مطابق اسی دوران ایک گولی چلی، جس سے شہری زخمی ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ زخمی شخص کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
پولیس کا دعویٰ ہے کہ واقعے میں ایک پولیس اہلکار کے سر پر بھی شدید چوٹیں آئیں ہیں۔ پولیس نے کہا کہ "جائے وقوع عارف حسین کی رہائش گاہ سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ہے اور ابتدائی تحقیقات میں اس واقعے کا دہشت گردی سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا ہے۔" پولیس نے مزید دعویٰ کیا کہ "ابتدائی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ متوفی مبینہ طور پر مویشی اسمگلنگ میں ملوث تھا۔
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