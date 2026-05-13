'معاوضہ انعام نہیں، قانونی حق': ہائی کورٹ نے سود سمیت 2.61 کروڑ روپے واپس کرنے کا حکم برقرار رکھا
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے ہائی وے کی توسیع کے معاملے میں دیے گئے زائد معاوضہ کو ایک ماہ میں واپس کرنے کی ہدایت دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 13, 2026 at 3:47 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے اننت ناگ کے ایک زمین مالک کو 6 فیصد سود سمیت 2.61 کروڑ روپے سے زائد رقم واپس کرنے کے احکامات برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ "معاوضہ، انعام نہیں بلکہ قانونی حق ہوتا ہے۔" عدالت نے پایا کہ سرینگر جموں قومی شاہراہ کے فور لین منصوبے کے دوران معاوضے کی کارروائی میں یہ رقم دو بار ادا کی گئی تھی۔
جسٹس وسیم صادق نرگل نے سنگم، اننت ناگ کے علی محمد ڈار کی جانب سے دائر کی گئی عرضی کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے 4 فروری اور 27 اپریل 2026 کو پرنسپل ڈسٹرکٹ جج اننت ناگ کے جاری کردہ احکامات کو چیلنج کیا تھا۔
یہ معاملہ بجہاڑہ کے سنگم علاقے میں قومی شاہراہ کی توسیع کے لیے چھ کنال اور دو مرلہ اراضی اور اس پر موجود ڈھانچوں کے حصول سے متعلق تھا۔ مقدمے میں نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا، پروجیکٹ ڈائریکٹر پی آئی یو سرینگر، اور کلکٹر لینڈ ایکوزیشن اننت ناگ فریق تھے۔
علی محمد ڈار نے ہائی کورٹ میں مؤقف اختیار کیا تھا کہ ڈھانچوں کی مسماری کے عوض ادا کی گئی ایک کروڑ دو لاکھ چَون ہزار 693 روپے کی رقم 2014 کے ریفرنس کورٹ ایوارڈ کے تحت دیے گئے معاوضے سے الگ تھی، اس لیے اسے ایڈجسٹ یا واپس نہیں لیا جا سکتا۔
ہائی کورٹ نے یہ دلیل مسترد کرتے ہوئے کہا کہ نچلی عدالت نے سی پی سی کی دفعہ 151 اور جموں و کشمیر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی دفعہ 17-بی کے تحت اختیارات کا درست استعمال کرتے ہوئے زائد ادا شدہ رقم کی اصلاح کی ہے۔
اپنے 22 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس نرگل نے کہا: ’’غلطی سے زائد ادا کی گئی رقم کی واپسی کو کسی بھی صورت میں ایوارڈ میں ترمیم یا تبدیلی نہیں کہا جا سکتا۔‘‘
عدالت نے نشاندہی کی کہ 15 جولائی 2014 کے معاوضہ ایوارڈ کو پہلے ہی حتمی حیثیت حاصل ہوچکی تھی کیونکہ اس کے خلاف ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ میں ایس ایل پی نمبر 21543/2022 بھی 20 فروری 2024 کو خارج ہوچکی تھی۔
فیصلے کے مطابق پرنسپل ڈسٹرکٹ جج نے پایا کہ 2 کروڑ 61 لاکھ 34 ہزار 972 روپے ایک ہی معاوضہ مد میں دو بار جاری کیے گئے تھے، جس کے بعد سود سمیت رقم کی واپسی کا حکم دیا گیا۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ نچلی عدالت نے صرف دہرائی گئی ادائیگی کو درست کرنے اور ناجائز فائدہ روکنے کے لیے کارروائی کی۔ عدالت نے کہا: ’’نچلی عدالت نے سی پی سی کی دفعہ 151 اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی دفعہ 17-بی کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ادائیگی میں واضح غلطی کی اصلاح اور ناجائز فائدہ روکنے کی کوشش کی ہے۔"
جسٹس نرگل نے کہا کہ ’’اصول واپسی‘‘ بھارتی سول قانون کا تسلیم شدہ حصہ ہے اور عوامی رقم کو قانونی حق سے زیادہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت نے کہا: "اگر درخواست گزار کو زائد رقم رکھنے کی اجازت دی جائے تو یہ عوامی خزانے کی قیمت پر ناجائز فائدہ ہوگا، جس کی قانون اجازت نہیں دیتا۔‘‘ فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے جج نے مزید کہا: ’’کسی بھی شخص کو ایسا فائدہ رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو قانونی طور پر اس کا حق نہ ہو۔‘‘
عدالت نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی دفعہ 17-بی واضح طور پر اراضی حصولی کارروائی کے دوران زائد ادائیگی کی ایڈجسٹمنٹ اور واپسی کی اجازت دیتی ہے۔
فیصلے میں کہا گیا، "اگر پہلے سے ادا کی گئی رقم، کلکٹر کی طرف سے دفعہ 11 کے تحت طے شدہ معاوضے سے زیادہ ہو تو ایسی زائد رقم دعویدار کے حق میں کسی انعام یا مستقل حق کے طور پر نہیں دیکھی جا سکتی۔"
سود کی ادائیگی کے خلاف درخواست گزار کی دلیل مسترد کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ واپسی کے اصول کے تحت ناجائز طور پر رکھی گئی رقم کے استعمال کا معاوضہ بھی شامل ہوتا ہے۔ عدالت نے 6 فیصد سالانہ سود کے نچلی عدالت کے فیصلے کو بھی برقرار رکھا۔
ہائی کورٹ نے علی محمد ڈار کو ہدایت دی کہ وہ ایک ماہ کے اندر زائد رقم جمع کریں۔ عدالت نے خبردار کیا کہ حکم پر عمل نہ کرنے کی صورت میں لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت ریکوری کارروائی شروع کی جائے گی۔ عرضی خارج کرنے سے پہلے عدالت نے درخواست گزار کی قانونی حکمت عملی پر بھی منفی ریمارکس دیے۔
عدالت نے آخر میں کہا، ’’یہ عرضی کسی بھی بنیاد پر قابل قبول نہیں، اس لیے اسے خارج کیا جاتا ہے۔‘‘
