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دہلی میں طلبا سے ہمدردی، کشمیر میں سخت کریک ڈاؤن کیوں؟ پی ڈی پی کے وحید پرا کا مرکز پر دوہرے معیار کا الزام
وحید پرا نے کہاکہ نوجوانوں کے ساتھ بات چیت درست راستہ سمجھا جاتا ہے تو پھر کشمیری نوجوانوں کےلیے یہی رویہ اختیار کیا جانا چاہئے۔
Published : July 26, 2026 at 4:06 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید پرا نے مرکزی حکومت پر کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں کے ساتھ مختلف رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی میں احتجاج کرنے والے طلبا کے خلاف مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں، لیکن کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ سختی کا سلسلہ جاری ہے۔ وحید پرا نے اپنے بیان میں کہا کہ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں امرناتھ یاترا کی سکیورٹی پر تعینات ایک پولیس اہلکار کے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے کے بعد پوری وادی میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے دوران ساڑھے تین ہزار سے زائد نوجوانوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ملک بھر میں حکومت نے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلبا کے خلاف مقدمات واپس لینے اور ان کے مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، کشمیر کے نوجوانوں کے لیے مختلف معیار اپنایا جا رہا ہے۔ وحید پرا نے اپنے ایکس پیغام میں لکھا کہ اگر ملک کے دیگر حصوں میں نوجوانوں کے ساتھ مفاہمت اور بات چیت درست راستہ سمجھا جاتا ہے تو پھر کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہی رویہ کیوں اختیار نہیں کیا جا رہا۔
Around 2,500 Kashmiri youth have reportedly been picked up in the last few days. As the country welcomes the Government of India’s decision to withdraw cases against student protesters elsewhere, one question remains: why is the same compassion denied to Kashmir’s youth?— Waheed Ur Rehman Para (@parawahid) July 26, 2026
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انہوں نے کہا کہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ چند دنوں کے دوران تقریباً 2500 سے زائد کشمیری نوجوان مختلف کارروائیوں کے دوران حراست میں لیے گئے ہیں، جس سے نوجوانوں میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے۔ پی ڈی پی رہنما نے خبردار کیا کہ اگر حکومت کشمیر اور ملک کے باقی حصوں کے لیے الگ الگ معیار اختیار کرے گی تو اس سے وادی کے نوجوانوں میں احساسِ محرومی مزید بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ملک کے دوسرے حصوں میں احتجاج کرنے والے طلبا کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف کشمیر میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور سخت کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، جو نوجوانوں کو مزید دور دھکیل سکتا ہے۔
واضح رہے کہ اننت ناگ کے لال چوک علاقے میں بدھ کے روز امرناتھ یاترا کی ڈیوٹی پر تعینات ایک پولیس اہلکار دہشت گردوں کی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا تھا۔ گزشتہ سال پہلگام حملے کے بعد یہ وادی میں دہشت گردی کا پہلا بڑا واقعہ تھا، جس کے بعد سیکورٹی ایجنسیوں نے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تلاشی اور حراستی کارروائیاں شروع کی ہیں۔
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وحید پرا نے زور دیا کہ کشمیر میں امن اور اعتماد کی بحالی کے لیے سخت کارروائیوں کے بجائے مکالمہ، انصاف اور یکساں پالیسی اپنانا زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مختلف خطوں کے لیے مختلف رویہ اختیار کرنا حالات کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔