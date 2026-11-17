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جموں و کشمیر میں کاروبار قائم کرنے والی کمپنیوں کو مقامی نوجوانوں کو روزگار دینا ہوگا، عمر عبداللہ
وزیراعلیٰ نےکہا کہ حقیقی انصاف اسی وقت ہوگا جب جموں و کشمیر میں قائم ہونےوالی کمپنیوں میں مقامی نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی
Published : November 17, 2026 at 7:49 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ یونین ٹیریٹری میں کاروبار اور صنعتی ادارے قائم کرنے والی کمپنیوں کو مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں ترجیح دینا ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ کمپنیاں مقامی سطح پر ہنرمند افرادی قوت دستیاب نہ ہونے کا بہانہ بنا کر بیرونی ریاستوں سے ملازمین بھرتی نہیں کر سکیں گی۔
کٹھوعہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومت کمپنیوں کو چھ ماہ سے ایک سال تک کا وقت دینے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ مقامی نوجوانوں کو تربیت فراہم کرکے اپنے اداروں میں ملازمتیں دے سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے بلکہ یہاں کے نوجوان صرف مناسب مواقع کے منتظر ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں تربیتی مراکز، اکیڈمیاں، کالج اور یونیورسٹیاں موجود ہیں، جہاں نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت دی جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مقامی نوجوانوں کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں۔عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے نوجوان ملک کے مختلف حصوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور ملک کی مختلف فوجی رجمنٹوں میں بھی یہاں کے نوجوان موجود ہیں۔ کھیلوں کے میدان میں بھی نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فٹ بال اور ہاکی کے علاوہ گزشتہ برس نوجوانوں نے دوڑ، روئنگ اور دیگر کھیلوں میں بھی اپنی قابلیت ثابت کی۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی نظر میں حقیقی انصاف اسی وقت ہوگا جب جموں و کشمیر میں قائم ہونے والی کمپنیوں میں مقامی نوجوانوں کو ملازمتیں فراہم کی جائیں گی اس موقع پر انہوں نے جموں، سانبہ اور کٹھوعہ اضلاع میں 30 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جموں و کشمیر کے تمام خطوں میں متوازن ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
عمر عبداللہ نے کشمیر میں مجوزہ بین الاقوامی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ زمین سے متعلق مسئلہ حل ہونے پر انہیں اطمینان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی راہ میں زمین کا معاملہ رکاوٹ بن رہا تھا، تاہم اب اس سلسلے میں پیش رفت ہوئی ہے اور جموں و کشمیر کو بین الاقوامی معیار کی سہولت میسر آئے گی۔
وزیراعلیٰ نے سانبہ ضلع کے علاقے گگوال میں تقریباً 12 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیے جانے والے کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ منصوبے کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے تعاون سے شروع ہونے والے اس منصوبے کے تحت سات دیہات میں پھیلی تقریباً 400 ہیکٹر زرعی اراضی کو آبپاشی کی سہولت فراہم کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد ان دیہات کے کسانوں کو کھیتوں کی آبپاشی کے لیے بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جس سے زرعی پیداوار اور کسانوں کی آمدنی میں بہتری آنے کی امید ہے۔انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا منصوبہ ہے، جس سے پمپوں اور شمسی توانائی سے چلنے والے نظام سمیت آبپاشی کے بنیادی ڈھانچے کو چلانے اور برقرار رکھنے کا تجربہ حاصل ہوگا۔
وزیراعلیٰ نے مقامی لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دوبارہ علاقے کا دورہ کریں گے اور خود آبپاشی کے نظام کے دروازے کھول کر کھیتوں تک پانی پہنچنے کا جائزہ لیں گے اس موقع پر وزیراعلیٰ نے جموں کے علاقے ہکّال میں واقع سینٹرل آرٹیفیشل بریڈنگ اسٹیشن کو مضبوط بنانے کے منصوبے کا بھی سنگ بنیاد رکھا، جس پر 11.83 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔