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کمشنر سیکرٹری، ہائر ایجوکیشن کا اوڑی کا دورہ، وائبرنٹ ولیج پروگرام کی پیشرفت کا لیا جائزہ
اس موقعے پر کمشنر سکریٹری نے دیہاتوں میں چل رہے ترقیاتی کاموں اور سرکاری اسکیموں کا بھی جامع جائزہ لیا۔
Published : June 17, 2026 at 5:11 PM IST
بارہمولہ: (کوثر عرفات) کمشنر سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، حکومت جموں و کشمیر رام نواس شرما، جو وائبرنٹ ویلجز میدانان اور سلاسن کے نوڈل آفیسر بھی ہیں، نے آج اوڑی سب ڈویژن کے دو سرحدی دیہاتوں کا دورہ کیا اور وائبرنٹ ولیج پروگرام فیز II کے تحت جاری ترقیاتی سرگرمیوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔
اس دورے کے دوران، کمشنر سکریٹری نے میدانان اور سلاسن دونوں گاؤں کے رہائشیوں، کمیونٹی کے نمائندوں اور مقامی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وسیع بات چیت کی۔ انہوں نے بنیادی سہولیات اور عوامی خدمات کی بہتری کے حوالے سے ان کے تحفظات، ترقیاتی امنگوں اور تجاویز سنیں۔ مکینوں نے انفراسٹرکچر، کنیکٹیویٹی، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، پینے کے پانی کی فراہمی اور ذریعہ معاش سے متعلق مختلف مسائل اور مطالبات کو اجاگر کیا۔
لوگوں کو سرحدی برادریوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے تئیں حکومت کی وابستگی کا یقین دلاتے ہوئے شرما نے کہا کہ وائبرنٹ ولیج پروگرام کا مقصد توجہ مرکوز ترقیاتی مداخلتوں اور بہتر عوامی خدمات کی فراہمی کے ذریعے دور دراز کے دیہاتوں کو خود انحصاری اور متحرک بستیوں میں تبدیل کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انفراسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے بہتر سماجی مواقع پیدا کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔
کمشنر سکریٹری نے دونوں گاؤں میں چلائے جارہے ترقیاتی کاموں اور سرکاری اسکیموں کا بھی جامع جائزہ لیا۔ مختلف شعبہ جات کے افسران نے انہیں جاری منصوبوں کی صورتحال، اب تک کی کامیابیوں، درپیش چیلنجز اور پروگرام کے تحت مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے منصوبوں کی بروقت تکمیل، محکموں کے درمیان موثر کوآرڈینیشن اور باقاعدہ نگرانی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ترقیاتی ثمرات ٹھوس طریقے سے لوگوں تک پہنچیں۔
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انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ مقامی کمیونٹیز کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھیں اور عوامی شکایات اور ترقیاتی ضروریات کو حل کرنے کے لیے فعال انداز اپنائیں ۔ انہوں نے پروگرام کے تحت کئے جانے والے کاموں کی تکمیل میں شفافیت، جوابدہی اور معیار کو یقینی بنانے کی اہمیت پر مزید زور دیا۔
اس دورے نے ترقیاتی ضروریات کا زمینی جائزہ لینے کا موقع فراہم کیا اور سرحدی دیہاتوں میں ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے انتظامیہ کے عزم کو تقویت دینے میں مدد کی۔ دورے کے دوران ضلع انتظامیہ اور لائن ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری کے ہمراہ تھے۔
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