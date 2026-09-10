ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر جموں قومی شاہراہ پر پانی کے ٹینکر اور بس کے درمیان تصادم، تین افراد زخمی
تینوں زخمیوں کی حالت فی الحال مستحکم بتائی جارہی ہے اور انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ضروری علاج و معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 10, 2026 at 7:52 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جنوبی کشمیر میں سرینگر-جموں قومی شاہراہ (این ایچ 44) پر کوٹنی کے قریب جمعرات کے روز ایک سڑک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ پانی کے ایک ٹینکر اور مسافر بس کے درمیان پیش آیا۔
ذرائع کے مطابق حادثہ کھڈونی کے قریب اس وقت پیش آیا جب پانی کا ٹینکر اور ایک بس آپس میں ٹکرا گئے۔ خس میں تین افراد زخمی ہوئے، جن میں بس کا ڈرائیور بھی شامل بتایا جا رہا ہے۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور متعلقہ افراد نے امدادی کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو جائے حادثہ سے نکال کر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا۔
زخمیوں کو مزید علاج و معالجہ کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی جانب سے ان کا علاج شروع کیا گیا۔
طبی ذرائع کے مطابق تینوں زخمیوں کی حالت فی الحال مستحکم بتائی جا رہی ہے اور انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ضروری علاج و معالجہ فراہم کیا جا رہا ہے۔
حادثے کے بعد قومی شاہراہ پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے کی اطلاع ہے، تاہم متعلقہ حکام کی جانب سے صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے متعلقہ پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے اور واقعے کے تمام پہلوؤں کی چھان بین کی جا رہی ہے۔
قومی شاہراہ پر پیش آنے والے اس حادثے کے بعد ایک بار پھر ڈرائیوروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ سفر کے دوران ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں، رفتار پر قابو رکھیں اور شاہراہ پر انتہائی احتیاط سے گاڑی چلائیں تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔