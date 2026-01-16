ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یخ بستہ کشمیر میں منجمد ندی نالوں سے سیاحوں ہو رہے ہیں محظوظ
وادی کشمیر میں سخت سردیوں اور انتہائی کم برفباری کے باوجود سیاح یہاں کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
Published : January 16, 2026 at 7:18 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : کشمیر بھر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے اور بیشتر علاقوں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت صفر سے بھی نیچے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وادی کے دیگر خطوں خاص کر بالائی علاقوں کی طرح جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بھی سخت سردی کے باعث متعدد ندی نالے خاص کر چھوٹے آبی ذخائر جم گئے ہیں، اور پانی کی جمی ہوئی تہہ اور یخ قلم کے قدرتی اور دلش مناظر سے مقامی باشندوں سمیت سیاح بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔
مختلف مقامات پر جمے ہوئے پانی، اور یخ قلم کے دل موہ لینے والے مناظر یہاں کے قدرتی حسن کو مزید دوبالا بناتے اور آنے والوں کی توجہ کا مرکز بھی بن رہے ہیں۔ وادی کا یہ سرد مگر حسین منظرنامہ سیاحوں کو اپنی جانب خصوصی طور پر متوجہ کر رہا ہے۔
وادی کشمیر کا رخ کرنے والے سیاح ان مناظر سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ان حسین لمحات کو اپنے کیمروں میں قید کرتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ ’’شدید سردی اور برفباری نہ کے باوجود کشمیر کی قدرتی خوبصورتی سردیوں میں ایک الگ ہی دلکشی رکھتی ہے، جو دیکھنے سے ہی بنتی ہے۔‘‘
دوسری جانب مقامی لوگ برفباری کے منتظر ہیں، تاکہ سردیوں کا یہ موسم مزید دلکش بن سکے اور روایتی موسمی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے۔ وہیں حکام نے شدید سردی کے پیش نظر عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، مناسب اور گرم لباس زیب تن کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی بھی ہدایت دی ہے، وہیں بالائی علاقوں میں یخ بستہ حالات کے باعث خصوصی احتیاط برتنے پر زور دیا گیا ہے۔
