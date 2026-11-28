ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں سردی کی لہر مزید تیز؛ شوپیاں منفی 4.1 ڈگری کے ساتھ سرد ترین مقام، سرینگر میں پارہ منفی 2.4 ڈگری تک گر گیا
ضلع شوپیاں میں وادی کا سب سے کم درجۂ حرارت منفی 4.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، پلوامہ میں پارہ منفی 3.8 ڈگری درج ہوا۔
Published : November 28, 2026 at 10:58 AM IST
سرینگر / جموں: محکمۂ موسمیات (آئی ایم ڈی) کی تازہ رپورٹ کے مطابق وادیِ کشمیر بھر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور بیشتر میدانی و پہاڑی مقامات پر شبانہ درجۂ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے برقرار ہے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں وادی کا سب سے کم درجۂ حرارت منفی 4.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد پلوامہ میں پارہ منفی 3.8 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔
گرمائی دارالحکومت سرینگر میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 2.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو اس موسم کے معمول کے اوسط درجۂ حرارت سے 2 ڈگری کم ہے۔ شدید سردی کے باعث صبح اور شام کے اوقات میں ٹھنڈک کی شدت نمایاں طور پر بڑھ گئی ہے۔
وادی کے اہم مقامات کا درجۂ حرارت؛ گلمرگ واحد بڑا سیاحتی مقام جہاں پارہ صفر سے اوپر رہا
محکمۂ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق وادیِ کشمیر کے دیگر اہم شہروں اور سیاحتی مقامات پر درجۂ حرارت کی صورتحال درج ذیل رہی:
پہلگام اور قاضی گنڈ: جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجۂ حرارت منفی 3.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ وادی کے باب الداخلہ قاضی گنڈ میں پارہ منفی 2.0 ڈگری سیلسیس رہا۔
کپواڑہ اور کوکرناگ: شمالی کشمیر کے سرحدی ضلع کپواڑہ میں درجۂ حرارت منفی 1.4 ڈگری سیلسیس اور جنوبی کشمیر کے کوکرناگ میں منفی 0.3 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔
گلمرگ کی صورتحال: ان تمام اہم مقامات میں عالمی شہرت یافتہ اسکی ریزورٹ گلمرگ واحد بڑا سیاحتی مقام رہا جہاں درجۂ حرارت نقطۂ انجماد سے اوپر ریکارڈ کیا گیا اور وہاں پارہ 0.5 ڈگری سیلسیس پر برقرار رہا۔
خودکار موسمی اسٹیشنز (AWS) کے اعداد و شمار؛ متعدد اضلاع میں پارہ منفی میں
محکمۂ موسمیات کے خودکار موسمی اسٹیشنز (آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز) سے حاصل ہونے والے تفصیلی اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وادی کے تقریباً تمام اضلاع میں رات کا درجۂ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے چلا گیا ہے:
سرینگر اور وسطی کشمیر: خودکار اسٹیشن کے مطابق سرینگر میں کم سے کم درجۂ حرارت مزید گر کر منفی 3.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا، جب کہ وسطی کشمیر کے بڈگام میں منفی 2.6 ڈگری اور گاندربل میں منفی 0.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
جنوبی و شمالی کشمیر: جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ میں پارہ منفی 3.0 ڈگری اور اننت ناگ میں منفی 2.6 ڈگری سیلسیس رہا۔ اسی طرح شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ میں منفی 1.3 ڈگری اور بارہمولہ میں منفی 0.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔
جموں ڈویژن میں شبانہ درجۂ حرارت کی صورتحال
سردی کی لہر خطۂ جموں میں بھی محسوس کی گئی، تاہم وہاں رات کا درجۂ حرارت وادیِ کشمیر کے مقابلے میں کافی زیادہ اور معتدل رہا:
جموں اور کٹھوعہ: سرمائی دارالحکومت جموں شہر میں کم سے کم درجۂ حرارت 10.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کٹھوعہ میں پارہ 11.2 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔
کٹرہ اور ادھم پور: ماتا ویشنو دیوی کے بیس کیمپ کٹرہ میں کم سے کم درجۂ حرارت 10.2 ڈگری سیلسیس اور ادھم پور میں 8.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
دن کے اوقات میں دھوپ اور خشک موسم برقرار
رات کی شدید ٹھنڈ کے برعکس جمعہ کے روز وادی بھر میں چمکیلی دھوپ نکلنے سے دن کا درجۂ حرارت نسبتاً خوشگوار رہا۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجۂ حرارت 14.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ پہلگام اور گلمرگ میں دن کا پارہ بالترتیب 15.0 ڈگری اور 12.6 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔
محکمۂ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کسی بھی موسمی اسٹیشن پر بارش یا برف باری ریکارڈ نہیں کی گئی اور تمام رپورٹنگ اسٹیشنز پر برف کی تہہ بھی صفر رہی۔