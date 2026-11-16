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لداخ کے لیہہ میں پارہ منفی 8.6 ڈگری تک گر گیا، کشمیر کے گلمرگ اور پہلگام میں بھی شدید سردی
لداخ کے لیہہ میں پارہ منفی 8.6 اور کشمیر میں منفی 3.5 تک گر گیا، جبکہ قومی شاہراہوں پر ٹریفک جاری ہے۔
Published : November 16, 2026 at 1:34 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ بھر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پیر کی صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو موسم انتہائی سرد تھا، جہاں لداخ کے لیہہ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 8.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ وادی کشمیر کے بھی کئی مقامات پر پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔
وادی کشمیر کا موسم
وادی کشمیر کے تمام اسٹیشنوں میں پہلگام اور گلمرگ سب سے سرد مقامات رہے، جہاں کم سے کم درجہ حرارت منفی 3.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ان کے بعد شوپیاں میں منفی 3.4 ڈگری سیلسیس اور سونمرگ میں منفی 2.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سردی کی لہر نے وادی کے بیشتر حصوں کو اپنی زد میں لے لیا ہے اور کئی مقامات پر درجہ حرارت صفر سے نیچے چلا گیا ہے۔
وادی کے دیگر علاقوں میں قاضی گنڈ میں منفی 0.4، کپواڑہ میں منفی 0.2، سرینگر ایئرپورٹ پر منفی 1.4، اونتی پورہ میں منفی 1، بڈگام میں منفی 0.3 اور اننت ناگ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔
دوسری جانب سرینگر شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 0.5 ڈگری سیلسیس اور گاندربل میں 0.7 ڈگری سیلسیس رہا۔ بارہمولہ اور بانڈی پورہ میں درجہ حرارت قدرے زیادہ یعنی بالترتیب 1.5 اور 1.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوکرناگ میں 1.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کونی بل پانپور میں 0.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
جموں ڈویژن کی موسمی صورت حال
جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت قدرے زیادہ رہا، تاہم کئی بالائی اور پہاڑی علاقوں میں سردی کی لہر بدستور جاری رہی۔
ڈویژن میں سب سے زیادہ کم سے کم درجہ حرارت کٹھوعہ میں 13.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بعد جموں ایئرپورٹ پر 12.7 ڈگری، کٹرہ میں 12 ڈگری اور جموں شہر میں 11.6 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔
دیگر علاقوں میں رام بن میں 11.3 ڈگری، سانبہ میں 9.2، پونچھ میں 8.8 اور بانہال میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بٹوت میں 7 ڈگری، ادھم پور میں 6.7، کشتواڑ میں 6 اور راجوری میں 5.2 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ بھدرواہ میں کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔
لداخ خطے کے حالات
ادھر لداخ کے لیہہ میں درجہ حرارت منفی 8.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جس کے ساتھ یہ فہرست میں شامل تمام موسمی اسٹیشنوں میں سب سے سرد مقام رہا۔
درجہ حرارت کی یہ صورت حال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) کے سرینگر مرکز نے آئندہ چند دنوں کے دوران جموں و کشمیر میں موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیش گوئی
محکمہ موسمیات کی جانب سے 15 نومبر کو جاری کردہ بلیٹن کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم بنیادی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم ایک دو مقامات پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کے دو دنوں میں بھی موسم زیادہ تر خشک رہنے کی توقع ہے۔
15 سے 21 نومبر تک کی سات روزہ موسمی پیش گوئی کے مطابق، 15 نومبر کو کشمیر کے چند ایک مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری کا امکان ہے، جس کے بعد 16 نومبر سے موسم خشک رہے گا۔ جموں ڈویژن میں پیش گوئی کی اس پوری مدت کے دوران موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔
پیر 16 نومبر کے لیے مقامی پیش گوئی کے مطابق سرینگر اور جموں میں مطلع بنیادی طور پر صاف رہے گا۔ سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 18 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 2 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس تک رہنے کی توقع ہے۔
محکمہ موسمیات نے سات روزہ پیش گوئی کی مدت کے دوران کشمیر یا جموں ڈویژن کے لیے کوئی وارننگ جاری نہیں کی ہے۔
ٹریفک ایڈوائزری
دریں اثنا، جموں-سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) پر ٹریفک کی نقل و حرکت سڑک کی صورت حال پر منحصر ہے۔ حکام نے موسم صاف اور سڑک کی حالت بہتر ہونے کی صورت میں پیر کے روز گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی ہے۔
ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر کی جانب سے 16 نومبر کے لیے جاری کردہ ایڈوائزری کے مطابق، ہلکی موٹر گاڑیوں، مسافر گاڑیوں، نجی کاروں اور مال بردار گاڑیوں سمیت بھاری موٹر گاڑیوں کو جموں سے سرینگر اور سرینگر سے جموں دونوں اطراف سے سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
مسافروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لین ڈسپلن (قطار کی پابندی) برقرار رکھیں اور اوورٹیکنگ یا غلط لین میں گاڑی چلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس سے ٹریفک جام ہو سکتا ہے۔ سکیورٹی فورسز کے قافلوں کو بھی رام بن میں واقع ٹریفک کنٹرول یونٹ سے شاہراہ کی صورتحال کی تصدیق کرنے کے بعد دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔
سڑک کی خراب صورتحال کے باعث حالیہ دنوں میں اس شاہراہ پر ٹریفک کی رفتار سست رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق 14 اور 15 نومبر کے درمیان ادھم پور کے مقام دوال (Dawal) پر سنگل لین اور ناہموار سڑک، مڑوگ اور کشتواڑی پتھر کے درمیان پابندیوں اور ناچلانہ میں ایک گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی انتہائی سست رہی۔
دوال کے مقام پر ٹریفک کو منظم طریقے سے چلایا جا رہا ہے، جہاں تقریباً 30 سے 40 میٹر طویل سنگل لین حصے کی وجہ سے گاڑیوں کی آمدورفت متاثر ہوئی ہے۔
ایڈوائزری میں مسافروں اور ہلکی موٹر گاڑیوں کے ڈرائیوروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر دن کے وقت سفر کو ترجیح دیں۔ رام بن اور بانہال کے درمیان جاری تعمیراتی کام کے علاوہ پتھر گرنے اور پسیاں گرنے (لینڈ سلائیڈنگ) کے خدشے کے پیش نظر رات کے سفر سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
حکام نے بھاری موٹر گاڑیوں کے آپریٹرز سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے اوورلوڈنگ سے گریز کریں، وافر مقدار میں ایندھن ساتھ رکھیں اور گاڑی کی فٹنس کی جانچ ضرور کر لیں۔
کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ قومی شاہراہ (NH-244) پر موسم اور سڑک کی صورت حال سازگار رہنے کی صورت میں مسافر گاڑیوں اور نجی کاروں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ گاڑیوں کی آمدورفت کے لیے صبح 10:30 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جس کے دوران گاڑیاں پی پی پرانا سے سرینگر اور ڈکسم سے کشتواڑ کی جانب سفر کر سکیں گی۔
سرینگر-سونمرگ-گمری روڈ پر ہلکی موٹر گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ سڑک کی دیکھ بھال کرنے والے اداروں کی جانب سے کلیئرنس ملنے کے بعد سونمرگ سے کرگل اور منی مرگ سے سرینگر جانے والی گاڑیوں کو دوپہر 1 بجے تک سفر کی اجازت ہوگی۔ بھاری موٹر گاڑیوں کو دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک سونمرگ سے کرگل کی جانب جانے کی اجازت دی جائے گی۔ مقررہ وقت کے بعد کسی بھی گاڑی کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی۔
پونچھ کو شوپیاں سے ملانے والی مغل روڈ بھی موسم صاف ہونے اور متعلقہ ایجنسی کی جانب سے کلیئرنس ملنے کی صورت میں ٹریفک کی مقررہ آمدورفت کے لیے کھلی رہے گی۔ اس شاہراہ پر پہلے ہلکی موٹر گاڑیوں اور اس کے بعد 10 ٹائروں تک کی بھاری موٹر گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ کلیئرنس سگنلز ملنے کی صورت میں گاڑیوں کی یہ آمدورفت شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔
ٹریفک پولیس نے مسافروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے متعلقہ ٹریفک کنٹرول یونٹس سے سڑک کی تازہ ترین صورتحال کی تصدیق ضرور کر لیں، خاص طور پر ان راستوں پر جہاں پسیاں (لینڈ سلائیڈنگ) اور پتھر گرنے کا خطرہ رہتا ہے۔
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