وادی کشمیر میں سردی کا قہر جاری، پروازیں بھی متاثر
شدید سرد موسم اور دھند کے باعث سرینگر ہوائی اڈے سے متعدد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 20, 2025 at 11:37 AM IST
سرینگر: وادی کشمیر میں سردی کا قہر جاری ہے، ہفتے کو سرینگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت منفی 0.4 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جنوبی کشمیر کا پلوامہ ضلع آج دوسرے روز بھی وادی کا سب سے سرد ترین مقام رہا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت منفی 3.2 ڈگری سیلسیش تک گر گیا۔
ادھر، شدید سردی اور دھند کے باعث پروازوں میں بھی خلل پڑا۔ شرینگر کے شیخ العالم ہوائی اڈے سے پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں اور کئی پروازیں موسم کی خرابی اور آپریشنل وجوہات کی بنا پر منسوخ کردی گئیں۔
حکام کے مطابق انڈیگو ایئرلائنز کی کولکتہ جانے والی پرواز آپریشنل وجوہات کی بنا پر منسوخ ہوئی، جبکہ تین دیگر پروازیں منزل کے ایئرپورٹس پر خراب موسم کے باعث متاثر ہوئیں۔ ان میں ایک انڈیگو فلائٹ امرتسر کے خراب موسم کی وجہ سے اور دو ایئر انڈیا کی پروازیں دہلی کے خراب موسم کے سبب منسوخ ہوئیں۔ مسافروں کو ایئرلائن سے اڑان کا شیڈول تصدیق کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
وادی کے دیگر علاقوں میں بھی شدید سردی رہی۔ اونتی پورہ میں درجہ حرارت منفی 2.2 ڈگری، شوپیاں میں منفی 2.9، پانپور میں منفی 2.0، اور بڈگام میں منفی 1.9 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ سرینگر ائیرپورٹ پر درجہ حرارت منفی 1.6 ڈگری رہا، جبکہ سیاحتی مقام گلمرگ نسبتاً گرم رہا جہاں درجہ حرارت 2.0 ڈگری سیلسیش ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطے میں درجہ حرارت نسبتاً زیادہ رہا، جموں شہر میں 9.3 ڈگری اور کٹرہ میں 10.0 ڈگری سیلسیش۔ لیہہ میں سخت سردی کے ساتھ منفی 4.2 ڈگری درجہ حرارت درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں اکتوبر سے اب تک 64.5 ملی میٹر برسات ہوئی ہے جو معمول سے 33 فیصد کم ہے۔ سرینگر میں 55 فیصد جبکہ شوپیاں، بانڈی پورہ اور بارہمولہ میں 70 سے 80 فیصد تک بارش کی کمی دیکھی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات، سرینگر، نے ہفتہ کی شب سے اتوار شام تک میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور بالائی علاقوں میں برفباری کی پیش گوئی کی ہے۔ کچھ مقامات پر معتدل سے شدید برفباری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، خاص طور پر شمالی کشمیر کے کپوارہ اور بانڈی پورہ اضلاع اور وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے بالائی علاقوں میں۔ مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔
شدید سردیوں کے آغاز یعنی چالیس روزہ چلہ کلاں سے قبل ہی ہفتے کو وادی کے بیشتر مقامات پر درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے رہا۔ وہیں اتوار سے چلّہ کلان کا آغاز ہو رہا ہے۔
