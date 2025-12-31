ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرینگر میں درجہ حرارت 2.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، یکم جنوری تک برف باری کی پیشن گوئی
محکمہ موسمیات کے مطابق، 31 دسمبر سے یکم جنوری تک، زیادہ تر مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری کا امکان ہے۔
Published : December 31, 2025 at 10:32 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں آج سردی کی صورتحال برقرار ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق، گلمرگ کم از کم منفی 3.0 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کے بعد وادی میں سرد ترین مقام کے طور پر ابھرا۔
موسم گرما کے دارالحکومت سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت 2.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ کئی دیگر مقامات پر درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب ریکارڈ کیا گیا، جس میں سرینگر ایئرپورٹ پر 0.6 ڈگری سیلسیس اور اونتی پورہ میں 0.4 ڈگری سیلسیس شامل ہیں۔
جنوبی کشمیر میں شوپیاں میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ پلوامہ میں درجہ حرارت منفی 0.2 ڈگری سیلسیس تک گر گیا۔ قاضی گنڈ اور کوکرناگ دونوں میں کم سے کم درجہ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ پہلگام میں 1.8 ڈگری سیلسیس رہا۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ میں 1.6 ڈگری سیلسیس، بارہمولہ میں 2.8 ڈگری سیلسیس اور بانڈی پورہ میں 2.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت درج کیا گیا۔ پامپور 3.5 ڈگری سیلسیس پر نسبتاً زیادہ گرم تھا۔
جموں خطہ نسبتاً معتدل رہا، جموں شہر میں کم از کم درجہ حرارت 10.4 ڈگری سیلسیس اور جموں ہوائی اڈے پر 10.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ بانہال میں 5.9 ڈگری سیلسیس، بھدرواہ میں 4.0 ڈگری سیلسیس اور بٹوٹ میں 8.8 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ کٹرا میں 10.0 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ادھم پور میں 8.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سانبہ میں 6.7 ڈگری سیلسیس اور راجوری میں 7.0 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن کے وقت موسم عام طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے، شام کے وقت کئی مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری کا امکان ہے۔
محکمے نے اپنی پیشین گوئی میں کہا ہے کہ، "31 دسمبر سے یکم جنوری تک، زیادہ تر مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری کا امکان ہے، جبکہ شمالی اور وسطی کشمیر کے چند بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے۔"
ماہرین موسمیات نے کہا کہ زوجیلا دراس محور کے ساتھ اور سیاچن کے علاقے میں برف باری کی سرگرمی زیادہ واضح ہونے کی توقع ہے۔ کرگل اور زنسکار کے علاقوں کے ساتھ ساتھ لیہہ ضلع کے بالائی علاقوں میں بھی ہلکی سے درمیانی برف باری کا امکان ہے۔
محکمہ نے کہا کہ اس مدت کے دوران زوجیلا میں 10 انچ تک برف باری کا امکان ہے اور 31 دسمبر کو بھاری برف باری کا۔ محکمہ نے بھاری برف باری کی وجہ سے زوجیلا پاس پر سطحی نقل و حمل کے عارضی طور پر خلل پڑنے کے زیادہ خطرے سے خبردار کیا ہے۔
اگرچہ میدانی علاقوں میں برف باری کے امکانات محدود ہیں، ماہرین موسمیات نے کہا کہ رات کے دوران بارش جاری رہنے کی صورت میں کچھ نشیبی علاقوں میں ہلکی برفباری کا تقریباً 40 فیصد امکان ہے۔
برف باری کے دوران موسم سرد اور ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ یکم جنوری کی دوپہر سے بہتری کا امکان ہے، اس کے بعد 12 جنوری تک موسم کی کوئی بڑی سرگرمی متوقع نہیں ہے۔
یہ بھی پڑھیں: