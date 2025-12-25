ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر میں آج بھی سردی کی صورتحال برقرار، سرینگر جموں شاہراہ سست، مغل روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا
وسطی کشمیر کا سونمرگ منفی 7.3 ڈگری سیلسیس کے ساتھ وادی میں سب سے سرد مقام کے طور پر ابھرا ہے۔
سرینگر: جموں و کشمیر میں آج بھی سردی کی صورتحال برقرار رہی۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق سرینگر میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ وسطی کشمیر کا سونمرگ منفی 7.3 ڈگری سیلسیس کے ساتھ وادی میں سب سے سرد مقام کے طور پر ابھرا۔
رات کے منفی درجہ حرارت نے پورے خطے میں موسم سرما کی سردی کے تسلسل کو نشان زد کیا ہے، حالانکہ کئی مقامات پر دن کا درجہ حرارت نسبتاً معتدل رہا۔
مشہور سکی ریزورٹ گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 5.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جب کہ پہلگام میں بھی منفی 4.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔
جموں خطہ میں، رات کا درجہ حرارت زیادہ تر علاقوں میں منجمد سے اوپر رہا، جموں شہر میں کم از کم 5.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تاہم، میدانی علاقوں میں گھنے سے درمیانے درجے کے دھند کی اطلاع ملی، جس سے صبح کے اوقات میں مرئیت متاثر ہوئی۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ جموں و کشمیر میں 25 سے 29 دسمبر تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ 30 دسمبر سے یکم جنوری تک میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور بالائی مقامات پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ 2 سے 5 جنوری تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ نے اگلے تین دنوں کے دوران جموں ڈویژن کے میدانی علاقوں میں درمیانے سے گھنی دھند پڑنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔
دریں اثنا، سرینگر جموں قومی شاہراہ پر سنگل لین کے راستوں اور متعدد مقامات پر بھیڑ کی وجہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت سست رہی۔ ٹریفک حکام نے بتایا کہ بھاری موٹر گاڑیوں کے خراب ہونے سے دیول سمیت ناشری اور بانہال کے درمیان اور ماروگ اور کشتواڑی پاتھر کے درمیان سست رفتاری دیکھی گئی۔
مناسب موسم اور سڑک کی بہتر صورتحال کے پیش نظر، این ایچ 44 پر دونوں طرف سے مسافر گاڑیوں کو جانے کی اجازت دی گئی، جب کہ ٹریفک کنٹرول یونٹس کے درمیان تال میل کے بعد بھاری گاڑیوں کو جموں سے سرینگر کی طرف جانے کی اجازت دی گئی۔
حکام نے دیگر اہم سڑکوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی ہے۔ کشتواڑ-سنتھن-اننت ناگ سڑک برف جمع ہونے کی وجہ سے بند رہی۔ سرینگر-سونمرگ-گمری روڈ پر، ٹریفک کو منظم کیا جا رہا تھا، مقررہ اوقات میں لائٹ وہیکلز کو اجازت دی گئی تھی، جبکہ پھسلن کی وجہ سے کٹ آف ٹائم سے آگے کسی قسم کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں تھی۔
مغل روڈ پر دونوں طرف سے مسافر گاڑیوں اور پرائیویٹ کاروں کو اینٹی سکڈ چینز کے ساتھ ٹریفک کی اجازت دی گئی تھی۔
