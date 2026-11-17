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جموں و کشمیر کا موسم: سرینگر میں موسم کی سرد ترین رات
جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد، پوری وادی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 17, 2026 at 1:23 PM IST
سرینگر: حکام نے منگل کے روز بتایا کہ سرینگر سمیت کشمیر کے بیشتر علاقوں میں رواں موسم کی پہلی ایسی رات رہی جب درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ جموں و کشمیر کے موسم گرما کے دارالحکومت میں اب تک کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی، جہاں درجہ حرارت صفر سے 0.1 ڈگری سیلسیس نیچے چلا گیا۔
حکام نے نشاندہی کی کہ یہ کم از کم درجہ حرارت، اس موسم کے معمول کے درجہ حرارت سے 0.8 ڈگری سیلسیس کم تھا۔ حکام کے مطابق، وادی کشمیر کا داخلی دروازہ سمجھے جانے والے قاضی گنڈ میں کم از کم درجہ حرارت صفر سے ایک ڈگری سیلسیس نیچے ریکارڈ کیا گیا۔
حکام کے مطابق، شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں واقع مشہور اسکی ریزورٹ گلمرگ میں کم از کم درجہ حرارت صفر سے 3.4 ڈگری سیلسیس نیچے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں واقع سیاحتی مقام پہلگام میں درجہ حرارت صفر سے 3.8 ڈگری سیلسیس نیچے رہا۔
جموں و کشمیر میں پہلگام سب سے سرد مقام رہا۔ جنوبی کشمیر ہی میں واقع شوپیاں میں کم از کم درجہ حرارت صفر سے 3.6 ڈگری سیلسیس نیچے ریکارڈ کیا گیا۔ حکام نے مزید بتایا کہ شمالی کشمیر کے علاقے کپواڑہ میں کم از کم درجہ حرارت صفر سے 0.9 ڈگری سیلسیس نیچے رہا، جبکہ کوکرناگ میں درجہ حرارت 1.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
جموں و کشمیر کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد، پوری وادی میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ وادی میں موسم مہینے کے آخر تک مجموعی طور پر خشک رہے گا۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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