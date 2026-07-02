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کوک اسٹوڈیو بھارت کا نیا گیت 'حور'، کشمیری لوک داستان کو نئی آواز
فہیم عبداللہ، ارسلان نظامی اور استاد قیصر نظامی نے روایتی کشمیری لوک داستان کو جدید موسیقی کے انداز میں پیش کیا ہے۔
Published : July 2, 2026 at 3:26 PM IST
سرینگر: کوک اسٹوڈیو بھارت نے اپنے نئے گیت 'حور' کے ذریعے کشمیر کی صدیوں پرانی موسیقی پر مبنی داستان گوئی کی روایت کو نئی پہچان دینے کی کوشش کی ہے۔ اس گیت میں گلوکار اور نغمہ نگار فہیم عبداللہ نے موسیقار اور گلوکار ارسلان نظامی اور استاد قیصر نظامی کے ساتھ مل کر ایک مشہور کشمیری لوک داستان کو آج کے سامعین کے لیے نئے انداز میں پیش کیا ہے۔
'حور'، کوک اسٹوڈیو بھارت سیزن 4 کا چوتھا گیت ہے، جو کشمیر کی زبانی داستان گوئی کی قدیم روایت کو اجاگر کرتا ہے۔ کشمیری لوک کہانیوں اور روحانی قصے "افسانہ گوئی" سے متاثر یہ گیت محبت، جدائی، آرزو اور عقیدت جیسے جذبات کو بیان کرتا ہے۔ اس میں روایتی کشمیری آوازوں اور سازوں کو جدید راک موسیقی کے انداز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جس سے گیت اپنی اصل روایت سے جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ ایک نیا رنگ اختیار کرتا ہے۔ اس گیت کے ذریعے "شیخ" اور "حور" کے سفر کو موسیقی اور داستان کے انداز میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
عام گیتوں کے برعکس 'حور' کسی روایتی انداز پر نہیں چلتا بلکہ ایک براہِ راست داستان گوئی کی محفل کا احساس دیتا ہے۔ کہانی آہستہ آہستہ موسیقی میں ڈھلتی ہے اور آخر میں کشمیری زبان کے ایک حصے پر ختم ہوتی ہے، جو اس گیت کو کشمیر کی زبان اور ثقافت سے مزید جوڑتا ہے۔
یہ گیت کوک اسٹوڈیو بھارت کی اس مسلسل کوشش کا حصہ ہے، جس کے تحت ملک کے مختلف علاقوں کی موسیقی اور ثقافتی روایات کو مختلف فنکاروں کے اشتراک سے سامنے لایا جا رہا ہے۔
کوکا کولا انڈیا اینڈ ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں آئی ایم ایکس (انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ ایکسپیرینس) لیڈ شانتنو گنگانے کے مطابق: "کوک اسٹوڈیو بھارت میں ہمارا ماننا ہے کہ بھارت کی سب سے طاقتور کہانیاں اس کے مختلف علاقوں سے جنم لیتی ہیں، جو وہاں کی ثقافت، یادوں اور لوگوں کے تجربات سے تشکیل پاتی ہیں۔ کشمیر کی داستان گوئی کی روایت اپنے اندر منفرد جذباتی اور شاعرانہ ورثہ کی حامل ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم کی کوشش تھی کہ کشمیر کی اس قدیم روایت کی اصل روح کو برقرار رکھتے ہوئے اسے آج کے دور کے مطابق پیش کیا جائے۔ ان کے مطابق، "'حور' کے ذریعے ہم نے اس روایت کی اصل خوبصورتی کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے آج کے سامعین کے لیے نئے انداز میں پیش کیا۔ فہیم، ارسلان اور قیصر نے اس کہانی میں غیر معمولی گہرائی پیدا کی ہے، جبکہ موسیقی نے اس قصے کو اس کی اصل روح برقرار رکھتے ہوئے جغرافیائی سرحدوں سے آگے پہنچانے میں مدد دی۔"
فہیم عبداللہ نے کہا کہ 'حور' ان کے لیے ایک ایسی روایت کو دنیا کے سامنے لانے کا موقع تھا جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا: "اس گیت کی داستان گوئی ہی وہ چیز تھی جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ یہ اس روایت کا حصہ ہے جو کشمیر میں کئی نسلوں سے زندہ ہے، جہاں کہانیاں موسیقی کے ذریعے ایک آواز سے دوسری آواز تک پہنچتی ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا: "کوک اسٹوڈیو بھارت کے ساتھ ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اس روایت کو زیادہ وسیع سامعین تک پہنچائیں، جبکہ اصل کہانی کے جذبات اور احساس کو بھی برقرار رکھیں۔"
ارسلان نظامی نے کہا کہ اس منصوبے کا سب سے خوبصورت پہلو کشمیری لوک موسیقی میں داستان گوئی اور دھن کے منفرد تعلق کو سمجھنا تھا۔ انہوں نے کہا: "کشمیری لوک موسیقی میں کہانی اور دھن جس انداز سے ایک دوسرے میں گھل مل جاتی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کوک اسٹوڈیو بھارت کے ذریعے ہمیں اس روایت کی گہرائی کو پوری سچائی کے ساتھ پیش کرنے کا موقع ملا، جہاں ہم نے اس کی اصل شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی موسیقی کی نئی تشریح بھی شامل کی۔"
انہوں نے مزید کہا: "اسی آزادی نے، جو ایک مضبوط روایتی بنیاد کے اندر حاصل تھی، 'حور' پر کام کرنے کے تجربے کو ہمارے لیے یادگار بنا دیا۔" ارسلان نظامی کے والد استاد قیصر نظامی نے کہا کہ ٹیم نے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا کہ کشمیری روایتی محفلوں کی قربت اور اپنائیت برقرار رہے۔ انہوں نے کہا: "'حور' سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کے سامنے اسی لمحے ایک کہانی سنا رہا ہو۔ کشمیر میں موسیقی ہمیشہ ایسی ہی محفلوں میں پروان چڑھی ہے، جہاں ہر شخص اگلے لمحے کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ بڑے اسٹیج پر آ کر اکثر یہ قربت ختم ہو جاتی ہے، لیکن کوک اسٹوڈیو بھارت نے سمجھا کہ اس احساس کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، نہ کہ اسے جدید انداز میں کھو دینا۔"
'اے اجنبی'، 'بلّیا وے' اور 'کچوڑی گلی' کے بعد 'حور'، کوک اسٹوڈیو بھارت سیزن 4 کا چوتھا گیت ہے۔
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