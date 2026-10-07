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ہم ابھی تک کشمیر کی حد بندی کو نہیں بھولے، جس کا مقصد بی جے پی کو فائدہ پہنچانا تھا: عمر عبدللہ

جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ نے وزیراعظم کو مبارکباد دی؛ کہا کہ 25 سال تک مسلسل انتخابی کامیابی کا تسلسل برقرار رکھنا ’آسان نہیں‘ ہے۔

CM Omar on PM Modi’s 25 years as Govt Head, Urdu News
ہم ابھی تک کشمیر کی حد بندی کو نہیں بھولے (Photo Credit; ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2026 at 3:59 PM IST

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سری نگر، (جاوید احمد ڈار): جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے طویل سیاسی سفر اور مسلسل انتخابی فتوحات کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے انہیں جموں و کشمیر کے عوام اور اپنی حکومت کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ سری نگر میں صحافیوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزیرِ اعلیٰ نے کہا کہ ایک جمہوری نظام کے اندر 25 سال تک مسلسل انتخابی کامیابی برقرار رکھنا اور عوام کا اعتماد جیتنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریاستی سیاست سے اٹھ کر قومی و مرکزی سطح پر حکمرانی کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچنا ایک انتہائی مشکل اور غیر معمولی کام ہے، جو وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی مقبولیت اور ان کی بہترین انتخابی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عمر عبداللہ نے اس طویل سیاسی تسلسل کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اقتدار کے ایوانوں میں پچیس برس گزارنا اور اس دوران متعدد چیلنجز اور اپوزیشن کا سامنا کرتے ہوئے بار بار الیکشن جیتنا کسی بھی لیڈر کے لیے ایک تاریخی سنگِ میل ہوتا ہے۔

ہم ابھی تک کشمیر کی حد بندی کو نہیں بھولے، جس کا مقصد بی جے پی کو فائدہ پہنچانا تھا: عمر عبدللہ (Credit; ETV BHARAT)

طویل دورِ اقتدار کی کامیابیوں کی سراہنا

انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن عوامی حمایت اور جمہوری عمل کے ذریعے حاصل کی جانے والی اس کامیابی کو تسلیم کرنا سیاسی آداب کا حصہ ہے۔ وزیرِ اعلیٰ نے پریس کانفرنس کے اختتام پر اپنی اور اپنی کابینہ کے تمام اراکین کی طرف سے وزیر اعظم کے اس طویل دورِ اقتدار کی کامیابیوں کو سراہا اور ان کے مستقبل کے سیاسی سفر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

عوام نے بار بار مودی پر اعتماد کیا

وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے نریندر مودی کے طویل دورِ اقتدار پر تبصرہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر کوئی لیڈر اتنے طویل عرصے تک اقتدار کے ایوانوں میں برقرار رہتا ہے، تو یقیناً اس نے عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کام ضرور کیا ہوگا جس کی بنیاد پر عوام نے انہیں اپنے ووٹوں سے نوازا۔ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عوامی حمایت کے بغیر اتنی طویل انتخابی فتوحات ممکن نہیں ہوتیں۔

اپنی گفتگو کے دوران ماضی کے سیاسی تناظر کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے گہرے انداز میں کہا:

”ہم یہاں پچھلے 25 سال سے کھڑے ہیں، (لیکن) ہم کہاں تھے؟ لوگوں نے انہیں بار بار ووٹ دیا ہوگا۔“

ریاستی سیاست سے مرکزی اقتدار تک کا سفر

عمر عبداللہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اقتدار کے 25 سال کے دوران نہ صرف مختلف انتخابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ مخالفین کی کڑی تنقید اور چیلنجز سے بھی نمٹنا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں تسلسل کے ساتھ الیکشن جیتنا بذاتِ خود ایک بڑی کامیابی ہے۔ انہوں نے اپنے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا:

”25 سال تک حکومت میں رہتے ہوئے انتخابات جیتنا آسان نہیں ہے، اور پھر مرکزی سطح تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں۔“

وزیرِ اعلیٰ اور رفقاء کی جانب سے مبارکباد

پریس کانفرنس کے اختتام پر جموں و کشمیر کے وزیرِ اعلیٰ نے روایتی سیاسی آداب اور اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے وزیر اعظم کے اس سنگِ میل کو سراہا۔ انہوں نے کہا:

”یہ ایک اچھی بات ہے، میں اپنی اور اپنے تمام ساتھیوں (کابینہ و ارکانِ اسمبلی) کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے 25 سالہ دورِ اقتدار مکمل ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔“

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TAGGED:

کشمیر میں حلقہ بندی
کشمیر کی حد بندی کو نہیں بھولے
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