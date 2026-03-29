جموں میں پہلی بین الاقوامی میراتھن کا شاندار آغاز، وزیر اعلیٰ نے جھنڈی دکھا کر دوڑ کو روانہ کیا
میراتھن میں اداکار ملند سومن نے اہلیہ انکیتا کونور کے ہمراہ شرکت کی، جبکہ اداکارہ گل پناگ نے افتتاحی تقریب میں شرکاء کا حوصلہ بڑھایا۔
Published : March 29, 2026 at 12:34 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج مولانا آزاد اسٹیڈیم سے جموں میراتھن کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقعے پر نوجوانوں، کھلاڑیوں اور صحت مند طرزِ زندگی کے شوقین افراد کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ مسلسل بارش کے باوجود ہزاروں پُرجوش دوڑنے والوں نے جموں کی پہلی بین الاقوامی میراتھن میں حصہ لیا۔
اس کا آغاز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا جب کہ انہوں نے خود بھی شرکاء کے ہمراہ دوڑ میں حصہ لیا۔ میراتھن کا آغاز طلوعِ آفتاب کے وقت مولانا آزاد اسٹیڈیم سے ہوا جس میں تین زمروں پر مشتمل مقابلے رکھے گئے جن میں اکیس کلو میٹر کی نصف میراتھن، دس کلو میٹر کی فٹنس دوڑ اور پانچ کلو میٹر کی تفریحی دوڑ شامل ہیں۔ منتظمین کے مطابق جیتنے والوں میں ایک کروڑ تینتیس لاکھ روپے کی مجموعی انعامی رقم تقسیم کی جائے گی۔
Chief Minister flagged off the Jammu Marathon today and also took part in the 21.1 km Half Marathon. He encouraged people from all walks of life to adopt a healthy and active lifestyle, underscoring the importance of fitness and overall well-being in daily life.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) March 29, 2026
With the theme…
اس میراتھن میں اداکار ملند سومن اپنی اہلیہ انکیتا کونور کے ہمراہ اکیس کلو میٹر دوڑ میں شریک ہوئے، جب کہ اداکارہ گل پناگ نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور شرکاء کا حوصلہ بڑھایا۔ تقریب میں فٹنس کے ساتھ تفریح کا بھی خوب امتزاج دیکھنے کو ملا، جہاں گلوکار کمال خان اور پرتیک نرولا کی موسیقی نے ماحول کو مزید خوشگوار اور پُرجوش بنا دیا۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر کھیل ستیس شرما نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات نہ صرف جسمانی صحت کے فروغ کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں کھیلوں اور صحت مند طرز زندگی کے فروغ کو حکومت کی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے شرکاء سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ منتظمین کے مطابق میراتھن کے دوران سکیورٹی اور طبی سہولیات کے خصوصی انتظامات کیے گئے تاکہ کسی بھی قسم کی دشواری سے بچا جا سکے۔
پلوامہ: سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میراتھن کا اہتمام
کشمیر میراتھن 2.0: وادی کی خاموش فضا دوبارہ زندہ ہو رہی ہے... ہم بڑی شان سے واپس آئے ہیں، اداکار سنیل شیٹی