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وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے عالمی یوم بائیسکل پر سرینگر میں سائکلوتھون کو جھنڈی دکھائی
اس موقع پر شرکاء نے اقدام کا خیرمقدم کیا، صحت اور ماحولیات کے لیے سائیکلنگ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 3, 2026 at 11:27 AM IST|
Updated : June 3, 2026 at 12:37 PM IST
سرینگر (جاوید احمد ڈار): ورلڈ بائیسکل ڈے کے موقع پر، جموں و کشمیر سپورٹس کونسل نے سرینگر میں فٹنس، صحت مند زندگی اور ماحولیاتی بیداری کو فروغ دینے کے لیے ایک سائیکلتھون کا انعقاد کیا۔
جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کھیلوں کے عہدیداروں اور سائیکلنگ کے شائقین کی موجودگی میں ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔
اس تقریب میں مختلف عمر کے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جو شہر کے مقررہ راستوں سے گزرے۔ شرکاء نے اس اقدام پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کی تقریبات لوگوں بالخصوص نوجوانوں کو سائیکلنگ کو صحت مند اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے طور پر اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں۔
عہدیداروں نے کہا کہ سائکلوتھون کا مقصد سائیکل چلانے کے فوائد کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور عوام میں ایک فعال طرز زندگی کو فروغ دینا ہے۔
تقریب کا اختتام پرجوش انداز میں ہوا۔ اس دوران صحت، تندرستی اور ماحولیاتی پائیداری کے لیے سائیکل کے زیادہ سے زیادہ استعمال پر زور دیا گیا۔
ورلڈ بائیسکل ڈے ہر سال تین جون کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد سائیکل کے فوائد—جیسا کہ صحت، ماحول دوستی اور سستی سواری—کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دن دنیا بھر میں مختلف تقریبات، ریلیوں اور فٹ انڈیا سائیکل آن سنڈے جیسے اقدامات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
اقوام متحدہ کی جانب سے منظور کردہ اس دن کی اہم خصوصیات میں صحت مند طرزِ زندگی، ماحول دوست ٹرانسپورٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔
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