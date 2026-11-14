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'عمر عبداللہ نے ڈپٹی سی ایم سے آر اینڈ بی محکمہ واپس لینے کا یقین دلایا'، این سی ایم ایل اے نے نئے تنازعہ کو جنم دیا
رکن اسمبلی جاوید اقبال چودھری نے کہا کہ ناراض ایم ایل اے اپنے مطالبات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
Published : November 14, 2026 at 5:14 PM IST
سری نگر: حکمراں نیشنل کانفرنس کے اندر دراڑیں گہری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک ایم ایل اے نے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری کو ’’ٹھگ‘‘ کہا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ناراض ایم ایل اے کو یقین دلایا ہے کہ 15 دنوں کے اندر چودھری سے اہم قلمدان چھین لیا جائے گا۔
یہ پیش رفت عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر فاروق عبداللہ نے 6 نومبر کو سری نگر (جموں و کشمیر کی گرمائی دارالحکومت) میں اپنی رہائش گاہ پر 15 ناراض ایم ایل ایز کے ساتھ بند کمرے کی میٹنگ کے ایک ہفتہ بعد سامنے آئی ہے۔ میٹنگ کا مقصد بغاوت پر قابو پانا تھا۔ دیگر مسائل کے علاوہ ایم ایل اے نے ڈپٹی چیف منسٹر چودھری اور چیف منسٹر کے قریبی ساتھی اور مشیر ناصر اسلم وانی کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔
اگرچہ پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں نے عوامی طور پر اس بغاوت کو مسترد کر دیا، لیکن ایم ایل اے جاوید نے نائب وزیر اعلیٰ کو "ٹھگ" قرار دیا جب وہ پیر پنجال کے علاقے میں ایک عوامی تقریب سے باہر تھے۔
انہوں نے انسٹاگرام پر لکھا، "نائب وزیر اعلیٰ ایک ٹھگ ہیں اور ان کی تقریبات میں میری موجودگی لائق نہیں ہے۔ میری عزت نفس اور میرے لوگوں کے مفادات میرے لیے سب سے پہلے ہے۔"
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، بدھل کے ایم ایل اے جاوید اقبال چودھری نے بتایا کہ ان کی جمعہ کو جموں کے راج بھون میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ حج یاترا کے سلسلے میں ایک میٹنگ طے ہے۔جاوید اقبال چودھری کو حال ہی میں جموں و کشمیر حج کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا "سوشل میڈیا پر ایک پوسٹر میں لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ میری ملاقات کا تذکرہ کیا گیا تھا اور اسے نائب وزیر اعلی کی تقریب میں میری غیر موجودگی سے جوڑا گیا تھا۔ جواب میں، میں نے نائب وزیر اعلی کو 'دھوکہ دینے والا' کہا۔ میں اپنے الفاظ اور اپنے تبصروں پر قائم ہوں،‘‘۔
نائب وزیر اعلیٰ، جو عمر عبداللہ کی کابینہ میں واحد ہندو چہرہ ہیں، پر ان کی اپنی پارٹی کے ایم ایل ایز نے الزام لگایا ہے کہ وہ عوامی کاموں کے لیے فنڈز مختص کرتے وقت دوسرے حلقوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں۔
عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ کے ساتھ 6 نومبر کو ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے جاوید نے کہا، "انہوں نے اپنے نوشہرہ کے حلقے کے علاوہ تمام حلقوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا ہے، انہوں نے راجوری اور پونچھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے اس کی شکایت وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے کی اور مطالبہ کیا کہ سڑکوں اور عمارتوں کا قلمدان پندرہ دنوں کے اندر ان سے چھین لیا جائے۔
پیر پنجال خطہ کے دو پہاڑی اضلاع سے تعلق رکھنے والے چار ایم ایل ایز جو جموں و کشمیر اسمبلی کے آٹھ حلقوں پر مشتمل ہے نے اس موسم گرما میں وزیر اعلیٰ عبداللہ کو شکایت پیش کی، جس میں نائب وزیر اعلیٰ پر امتیازی سلوک کا الزام لگایا۔ ان آٹھ میں سے چھ ایم ایل اے بشمول ڈپٹی چیف منسٹر چودھری کا تعلق نیشنل کانفرنس (این سی) سے ہے۔
جاوید نے مزید کہا، "ہم نے وزیر اعلیٰ کو نائب وزیر اعلیٰ کے حلقے کے لیے ورک آرڈر دیے۔ انہوں نے اپنے ہی حلقے میں پیر پنجال کے علاقے کے لیے مختص 370 کروڑ روپے خرچ کیے، اس میں سے 130 کروڑ روپے پلوں اور سڑکوں کے لیے تھے۔ انہوں نے فنڈز اور کاموں کی تقسیم میں امتیازی سلوک کیا،"۔
ناراض ایم ایل اے نے اپنے مطالبات کا ایک میمورنڈم پیش کیا اور ان کے حل کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن مقرر کی۔
اس کے جواب میں فاروق عبداللہ نے ہر وزیر کے لیے ایم ایل اے کے غیر رسمی مشاورتی پینل بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ باغی ایم ایل ایز کی طرف سے اپنی کارکردگی پر تمام آٹھ وزراء کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کرنے کے بعد ان پینلز کا مقصد "پارٹی اور حکومت کے درمیان پل" کا کام کرنا ہے۔
تاہم، جاوید نے کہا کہ وہ اپنے مطالبات پر قائم ہیں، جس میں ڈپٹی چیف منسٹر سے آر اینڈ بی پورٹ فولیو واپس لینا بھی شامل ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "ہم نے وزیر اعلیٰ سے کہا ہے کہ وہ نائب وزیر اعلیٰ کو کم اہم وزارت سونپ دیں۔ وہ صرف مہم چلا رہے ہیں، اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں کہ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔"
دریں اثنا، سریندر چودھری نے اس معاملے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ وہ اس معاملے پر خاموش رہنے کو ترجیح دیں گے۔ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایم ایل اے کے تبصروں کے جواب میں، انہوں نے ایک کہاوت کا حوالہ دیا: "خاموش رہنا خوشی ہے"۔
تاہم، فنڈ کی تقسیم میں امتیازی سلوک کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے چوہدری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اس معاملے پر جواب دینا چاہیے۔ ’’عمر صاحب جواب دے سکتے ہیں۔‘‘