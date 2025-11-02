ETV Bharat / jammu-and-kashmir

وزیر اعلیٰ عمر اور اداکار سنیل شیٹی نے کشمیر میراتھن 2.0 کا آغاز کیا، 1500 سے زائد شرکاء کی شرکت

میراتھن میں 11 ممالک اور ملک کی مختلف ریاستوں و مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے رنرز شامل ہوئے۔

وزیر اعلیٰ عمر اور اداکار سنیل شیٹی نے کشمیر میراتھن 2.0 کو ہری جھنڈی دکھائی
وزیر اعلیٰ عمر اور اداکار سنیل شیٹی نے کشمیر میراتھن 2.0 کو ہری جھنڈی دکھائی (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 2, 2025 at 1:18 PM IST

2 Min Read
سرینگر (جاوید احمد ڈار): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بالی ووڈ اسٹار سنیل شیٹی کے ساتھ اتوار کو سرینگر میں کشمیر میراتھن 2025 کے دوسرے ایڈیشن کا افتتاح کیا، جو وادی کی بڑھتی ہوئی شہرت کو کھیل، امن اور سیاحت کے مرکز کے طور پر منانے کا ایک شاندار موقع ایونٹ ہے۔

تفصیلات کے مطابق، میراتھن صبح 6 بجے پولو ویو، سرینگر سے شروع ہوئی، جس کا راستہ جھیلِ ڈل کے کنارے بولیوارڈ روڈ کے خوبصورت مناظر سے ہو کر گزری۔ یہ ایونٹ محکمۂ سیاحت کشمیر نے جموں و کشمیر اسپورٹس کونسل کے اشتراک سے منعقد کیا جس میں فل میراتھن (42 کلومیٹر)، ہاف میراتھن (21 کلومیٹر)، اور مقامی و شوقیہ دوڑنے والوں کے لیے مختصر کمیونٹی رن جیسی مختلف کیٹیگریز شامل تھیں۔

اس سال کی میراتھن میں 1500 سے زائد دوڑنے والوں نے حصہ لیا، جن میں ملک کی 27 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے علاوہ 11 مختلف ممالک کے 77 غیر ملکی ایتھلیٹس بھی شامل تھے، جو کشمیر کی عالمی اسپورٹس میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کو اجاگر کرتا ہے۔

افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ اعلیٰ سول و پولیس افسران، سرکاری بیوروکریٹس اور بالی ووڈ کی معروف شخصیات بھی موجود تھیں، جنہوں نے دوڑنے والوں کا حوصلہ بڑھایا جب وہ شہر کے دل سے اپنی دوڑ کا آغاز کر رہے تھے۔

اس موقعے پر ریاستی وزیر ستیش شرما نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ “یہ میراتھن امن، محبت، خوشحالی اور بھائی چارے کا پیغام عام کرتی ہے۔ تقریباً 1200 شرکاء، جن میں لگ بھگ 100 مختلف ممالک سے ہیں، اس ایونٹ کا حصہ ہیں۔ میں اداکار سنیل شیٹی، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اسے ممکن بنایا۔”

کشمیر میراتھن 2.0 نہ صرف فٹنس کو فروغ دیتا ہے بلکہ وادی کو ہم آہنگی، رواداری، ایڈونچر اور عالمی اسپورٹس کے جذبے کی سرزمین کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس سال بھی یہ میراتھن کینیا کے ڈیوس نے 42 کلو میٹر کی دوڈ لگا لگا کر کامیابی حاصل کی اور پچیس لاکھ روپے کی نقدی رقم اپنے نام کر لیا۔

