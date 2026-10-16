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کشمیری خاتون افسر کے ساتھ مبینہ بدسلوکی، عمر عبداللہ کا چیف سیکریٹری کو خط، محبوبہ مفتی نے کارروائی کا کیا مطالبہ
محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت سے مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے خاتون افسر کو انتقامی کارروائی سے تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : October 16, 2026 at 12:38 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے سینئر آئی اے ایس افسر کمار راجیو رنجن کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی سماجی رابطہ گاہ کے ذریعے اس معاملے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے یہ معاملہ چیف سیکریٹری اتل ڈلو کے ساتھ اتھایا ہے۔ راجیو رنجن پر ایک آن لائن سرکاری میٹنگ کے دوران کشیری خاتون (جے کے اے ایس) افسر بینش وانی کے ساتھ مبینہ طور پر بدزبانی کرنے کا الزام ہے۔
محبوبہ مفتی نے جمعہ کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھائیں اور افسر کے خلاف کارروائی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور توہین آمیز رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔
Such erratic and disdainful conduct cannot be tolerated. CM @OmarAbdullah must immediately take up the matter with the Government of India and demand strict action against the officer who is already facing allegations of issuing illegal gun licences .— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) October 16, 2026
یہ تنازع اس وقت سامنے آیا جب اسکل ڈیولپمنٹ محکمہ کے سیکریٹری کمار راجیو رنجن (آئی اے ایس) اور گاندربل میں روزگار و کونسلنگ کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر بینش وانی (جے کے اے ایس) کے درمیان تلخ کلامی کی ایک مختصر ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ یہ واقعہ بدھ کو مشن یوتھ کے تحت یُوا YUVA پروگرام سے متعلق جائزہ میٹنگ کے دوران پیش آیا۔
ویڈیو میں رنجن کو بینش وانی کی بات کاٹتے اور انہیں سخت لہجہ میں خاموش رہنے کے لیے کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق، بحث کے دوران انہوں نے مبینہ طور پر توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، خود کو ان کا اعلیٰ افسر (باس) جتلایا اور معطل کرنے کی دھمکی بھی دی۔ بینش وانی نے ان کے رویے پر اعتراض کیا۔ تاہم متعلقہ محکمہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ویڈیو پر سخت تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میٹینگ کئی گھنٹہ طویل چلی جس کا محکمہ کے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ انہوں نے ویڈیو کلپ کی پورہ طرح تصدیق کے بغیر شئر کرنے سے گریز کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔
ادھر، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان تنویر صادق نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکریٹری کو خط لکھ کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا ہے کہ بینش وانی کو اس واقعے کی وجہ سے کسی انتقامی کارروائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
ایم ایل اے تنویر صادق نے کہا کہ "کسی بھی افسر کو اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو ڈرانے یا نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ حاصل ہوتا تو کمار راجیو رنجن کو باضابطہ تحقیقات تک جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ (GAD) سے منسلک کیا جا سکتا تھا۔
The Hon’ble @CM_JnK @OmarAbdullah has taken serious note of the matter and written to the Chief Secretary to ensure that the JKAS officer faces no retribution. Accountability must prevail, and no one should be allowed to misuse their position to intimidate or victimise others.— Tanvir Sadiq (@tanvirsadiq) October 16, 2026
عمر عبداللہ نے کی کارروائی کی سفارش
عمر عبداللہ نے سماجی رابطہ گاہ پر گردش کر رہی ویڈیو کا حوالہ دیتے ہوئے آئی اے ایس افسر کے رویہ کی سخت مذمت کرتے ہوئے چیف سیکریٹری کو معاملہ کا نوٹس لینے اور کارروائی کی سفارش کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر اپنے پوسٹ میں لکھا: "میں نے محکمہ کے اجلاس کی آن لائن ویڈیو دیکھی ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ ابتدائی طور پر سینئر افسر کا طرز عمل ایک سینئر آئی اے ایس افسر سے متوقع معیارات کے مطابق نہیں تھا اور اس کے بعد جونیئر جے کے اے ایس افسر کو دی جانے والی دھمکیاں معاملات کو مزید خراب کرتی ہیں۔"
عمر عبداللہ نے مزید لکھا: " میں نے چیف سکریٹری کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ بدقسمتی سے آئی اے ایس افسران پر UT کا کنٹرول لوک بھون کے پاس ہے لیکن بطور سی ایم میں نے چیف سیکریٹری کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جے کے اے ایس افسر کو کسی بھی انتقامی کارروائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔"
پی ڈی پی لیڈر کی افسر کو معطل کرنے کی اپیل
پی ڈی پی رہنما التجا مفتی نے بھی راجیو رنجن کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان کا الزام ہے کہ 2019 کے بعد سے انتظامیہ اور پولیس میں مقامی افسران کو نظرانداز کرنے کا رجحان بڑھا ہے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے مطالبہ کیا کہ سینئر افسران کے خلاف بھی جواب دہی کے یکساں اصول اپنائے جائیں۔
That's how a senior IAS officer in J&K — Administrative Secretary, Labour & Employment — dealt with a woman KAS officer who wouldn't be shouted down in front of a room full of officers. He raised his voice. She raised her dignity. He reached for the only weapon a bully in office has: her job. This is a grown man with a Secretary's chair threatening a woman's career because she asked to be allowed to finish a sentence. She was composed. She was clear. She didn't flinch. That is what dignity and self respect looks like. He is what a problem looks like. This is what abrogation of Art 370 has brought upon us. An assault on dignity at every level. Even the officers in administration behave like conquerors. @OfficeOfLGJandK @DullooAtal — if she is touched for holding her dignity, it will have consequences.— Office of Aga Syed Ruhullah Mehdi (@Office_ASRM) October 15, 2026
سابق میئر نے بھی کی مذمت
سرینگر کے سابق میئر جنید متو نے بھی مبینہ بدسلوکی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (JKAS) کے افسران کو آئی اے ایس افسران سے کمتر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔
تنظیم کا سپورٹ
جے کے اے ایس افسران کی تنظیم نے بھی خاتون افسر کی مبینہ توہین اور سرکاری میٹنگ میں ان کی تذلیل کی مذمت کی۔ تنظیم کے مطابق، افسران کی کارکردگی کا جائزہ لینا انتظامی عمل کا حصہ ہے، لیکن اس کی آڑ میں بدزبانی، دھمکی یا کسی کی عزتِ نفس مجروح کرنا قابل قبول نہیں۔
تنظیم نے وائرل ویڈیو کو غیر مصدقہ قرار دینے سے متعلق محکمہ کے مؤقف پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ بینش وانی سمیت میٹنگ میں موجود دیگر افسران نے واقعے کی تصدیق کی ہے۔ تنظیم نے لیفٹیننٹ گورنر، چیف سیکریٹری اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
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