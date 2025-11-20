ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوگام دھماکے میں ہلاک فوٹو گرافر کے لواحقین کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی تعزیت پرسی
واضح رہے کہ نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے حادثاتی دھماکے میں ترال کے ایک فوٹوگرافر سمیت 9 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے۔
Published : November 20, 2025 at 6:58 AM IST
ترال: جموں و کشمیر میں نوگام حادثاتی دھماکے میں مارے گیے افراد کے ساتھ مختلف سیاسی اور سماجی افراد تعزیت پرسی کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ گذشتہ روز وزیر اعلی عمر عبداللہ اور وزیرِ صحت سکینہ اِیتو نے ہاری پاری گام، ترال پہنچے جہاں انہوں نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہونے والے حادثاتی دھماکے میں جاں بحق فوٹوگرافر جاوید منصور کے اہلِ خانہ سے تعزیت کی۔
اس موقعے پر انہوں نے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے نوگام حادثاتی دھماکے کو بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ دھماکے میں ہوی ہلاکتوں پر انھیں افسوس ہے اور اس سے ان کے دل رنجیدہ ہیں، اس حوالے سے وہ سوگوار کنبوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اس موقعے پر وزیر اعلیٰ کے ہمراہ وزیر تعلیم سکینہ ایتو،ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم اور کئی دیگر افراد بھی موجود تھے۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے بیان جس میں محبوبہ نے کہا تھا 'یہاں حالات خراب ہو سکتے ہیں، کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا کہ'آپ یہ بات انہیں سے پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس زاویے اور کس انداز سے یہ بات کہی ہے، وہی اس کا جواب دے سکتی ہیں۔
واضح رہے کہ چودہ اور پندرہ نومبر کی درمیانی شب کشمیر کے گرمائی دار الحکومت سرینگر میں واقع نوگام پولیس اسٹیشن دھماکے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ دراصل 'بین ریاستی دہشت گرد ماڈیول' کیس میں ہریانہ کے فریدآباد سے ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد کو لا کر سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق جانچ کے لیے اس حساس مواد سے نمونہ لینے کے دوران حادثاتی طور پر دھماکہ ہو گیا جس میں 9 افراد جاں بحق اور 32 لوگ زخمی ہو گئے۔ اس واقعے میں ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔
