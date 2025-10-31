ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس کا آج آخری دن، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جی ایس ٹی ترمیمی بل پیش کریں گے
آج جموں کشمیر اسمبلی اجلاس کے آخری دن وزیر اعلیٰ جی ایس ٹی ترمیمی بل پیش کریں گے۔
Published : October 31, 2025 at 11:37 AM IST
سری نگر: جمعہ کو جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی اجلاس کے آخری دن، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ایک جی ایس ٹی ترمیمی بل پیش کریں گے۔ بل میں جموں و کشمیر گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) ایکٹ، 2017 میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
اس بل کا مقصد یونین ٹیریٹری کے ٹیکس فریم ورک کو حالیہ قومی اصلاحات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا اور مقامی کاروباروں کے لیے تعمیل کو ہموار کرنا ہے۔
یہ بل 2025 کے بل نمبر 8 کے طور پر درج ہے۔ اس پر آج ایوان میں غور اور منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ جس میں سیلاب سے ہونے والے نقصان سے لے کر پانی کی کمی تک کے فوری عوامی مسائل پر متعدد توجہ دلانے کی تحریکیں بھی شامل ہیں۔
اسمبلی سیکرٹریٹ کی طرف سے جاری کردہ بزنس لسٹ کے مطابق، وزیراعلیٰ عمر عبداللہ ایوان میں جموں و کشمیر گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ایکٹ 2017 میں ترمیم کے لیے ایک بل پیش کریں گے۔
بل کا تعارف سیشن کے اختتامی دن قانون سازی اور مفاد عامہ کی سرگرمیوں کے ہنگامے کے درمیان آئے گا۔ مقننہ حالیہ سیلاب میں کنڈیواڑہ، کلہار پل کے منہدم ہونے سے لے کر سری نگر کے ہمہامہ علاقے میں پینے کے پانی کی شدید قلت، ڈوڈہ کی دیہی پٹی میں زمین دھنسنے کے واقعات پر توجہ دلانے کے نوٹسز کا ایک سلسلہ اٹھائیں گی۔
نیشنل کانفرنس کے رہنما اور سابق جج حسنین مسعودی کان کی بندش پر حکومت سے فوری مداخلت کی درخواست کریں گے۔ اس میں سیکڑوں خاندانوں کو راتوں رات بے روزگار کر دیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا جائے گا۔ اسی طرح، پی ڈی پی کے وحید الرحمان پرہ ایل ڈی اسپتال سری نگر میں طبی غفلت کے مبینہ معاملے میں جوابدہی کا مطالبہ کریں گے۔ ایل ڈی اسپتال سری نگر میں اس ماہ کے اوائل میں پلوامہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کی موت ہوئی تھی۔
