وزیراعلیٰ عمر عبداللہ آج جموں وکشمیر اسمبلی میں بجٹ پیش کریں گے
وزیراعلیٰ جو محکمہ خزانہ کا قلمدان بھی اپنے پاس رکھتے ہیں، آج سالانہ مالیاتی بیانِ اخراجات برائے 2026-27 پیش کریں گے۔
Published : February 6, 2026 at 10:23 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ آج یعنی جمعہ کے روز قانون ساز اسمبلی میں مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کریں گے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ بزنس لسٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ جو محکمہ خزانہ کا قلمدان بھی اپنے پاس رکھتے ہیں سوالیہ گھنٹہ کے بعد ایوان میں سالانہ مالیاتی بیانِ اخراجات برائے 2026-27 پیش کریں گے۔
اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مالی سال 2025-26 کے لیے ضمنی بیانِ اخراجات بھی ایوان میں پیش کریں گے۔ یہ عمر عبداللہ کا بطور وزیر اعلیٰ دوسرا بجٹ ہو گا۔
بتا دیں کہ اس سے قبل سات مارچ 2025 کو عمر عبداللہ نے نو تشکیل شدہ مرکزی زیر انتظام خطے جموں و کشمیر کے لیے ایک لاکھ 12 ہزار کروڑ روپے کا پہلا بجٹ پیش کیا تھا، جس میں غریب ترین طبقات کے لیے کئی فلاحی اقدامات کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان اقدامات میں سرکاری بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت بھی شامل تھی۔
تاہم اپوزیشن جماعتوں نے اس بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں متوسط طبقے اور بے روزگار نوجوانوں کے مسائل کو مؤثر انداز میں حل نہیں کیا گیا۔ اب آنے والے بجٹ سے مختلف حلقوں کی اہم توقعات وابستہ ہیں۔