وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں آج اہم کابینہ اجلاس، سیلاب متاثرین کی بازآبادکاری اور بینکوں کو مالی امداد پر فیصلہ لیے جانے کا امکان

Published : December 22, 2025 at 11:57 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ آج پیر کو سول سیکریٹریٹ جموں میں کابینہ کے اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں حالیہ سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو راحت فراہم کرنے اور کوآپریٹو بینکوں کو مالی امداد دینے سے متعلق اہم فیصلے لیے جانے کا امکان ہے۔ اجلاس میں وزراء کے علاوہ اعلیٰ سرکاری افسران شرکت کریں گے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق کابینہ حالیہ مانسون کے دوران بادل پھٹنے، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ خاندانوں کے لیے پانچ مرلہ اراضی الاٹ کرنے کی پالیسی کی منظوری دے سکتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 14 اور 26 اگست کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ کے مختلف مقامات میں بڑے پیمانے پر نقصانات رپورٹ ہوئے تھے، جس کے پیش نظر یہ تجویز تیار کی گئی ہے۔
اجلاس میں کوآپریٹو بینکوں کو مستحکم کرنے کے لیے تقریباً 118 کروڑ روپے کی مالی امداد پر بھی غور کیے جانے کی توقع ہے تاکہ دیہی معیشت کو سہارا دیا جا سکے۔
اس کے علاوہ کابینہ دیہی سطح کے کارکنان (VLW) کی تنخواہوں میں اضافے پر بھی تبادلہ خیال کر سکتی ہے، جبکہ ضلع پنچایت افسران کے تقریباً 20 اسامیوں کو از سرِ نو نامزد (ری ڈیزگنیٹ) کرنے کی تجویز بھی ایجنڈے میں شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس سیلاب متاثرین کی بازآبادکاری اور انتظامی اصلاحات کے حوالے سے نہایت اہم ہوگا۔