ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بدھ کو جموں میں کابینہ میٹنگ کی صدارت کریں گے
دربار مو کی منتقلی کے بعد جموں میں ہو رہی پہلی کابینہ میٹنگ میں ریزرویشن کے مسئلے پر غور و خوض کا امکان ہے۔
Published : December 2, 2025 at 2:28 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بدھ کو سول سیکرٹریٹ جموں میں کابینہ کی ایک اہم میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق توقع ہے کہ کابینہ اجلاس میں ریزرویشن کے مسئلے غور و خوض کیا جائے گا اور توقع ہے کہ کابینہ ذیلی کمیٹی (سی ایس سی) کی سفارشات پر فیصلہ کرے گی۔
سی ایس سی کی تشکیل 10 دسمبر 2024 کو ہوئی تھی جس کی سربراہی وزیر صحت سکینہ ایتو نے کی جب کہ وزیر جنگلات جاوید احمد رانا اور وزیر ٹرانسپورٹ ستیش شرما اس کے رکن تھے۔
جموں میں کابینہ کی یہ میٹنگ صبح 9 بجے شروع ہونے کی امید ہے اور یہ جموں میں دربار مو کی منتقلی کے بعد کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوگی۔ ریزرویشن کا مسئلہ نیشنل کانفرنس (این سی) کے اندر تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے کیونکہ وسطی کشمیر سے پارٹی کے رکن پارلیمنٹ (ایم پی) آغا روح اللہ مہدی اس مسئلہ پر ٹھوس کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
ریزرویشن کے معاملے کے علاوہ کابینہ کے اجلاس میں کچھ اور مسائل پر بھی غور و خوض توقع ہے۔ اس تعلق سے ایجنڈا پہلے ہی کابینہ سیکرٹریٹ میں پیش کیا جا چکا ہے۔
واضح رہے کہ رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی کے پارٹی قائدین سے اختلافات کی وجہ سے حال ہی میں این سی کی مرکزی ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کی میٹنگ میں بھی ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی آواز اٹھی تھی۔ تاہم این سی کے صدر فاروق عبداللہ روح اللہ نے روح اللہ کے خلاف تادیبی کارروائی کی مخالفت کر دی جس سے یہ معاملہ دب گیا۔