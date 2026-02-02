ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے خطاب سے آغاز
سی ایم عمر عبداللہ آج اسمبلی اجلاس میں ایل جی کی تقریر کے بعد کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔
Published : February 2, 2026 at 9:21 AM IST
جموں، (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس آج لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ایوان سے خطاب کے ساتھ شروع ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر صبح 10 بجے اسمبلی کمپلیکس میں اراکینِ اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ یہ منتخب حکومت کے قیام کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کا ایوان سے خطاب ہوگا۔
اسمبلی سکریٹریٹ کی جانب سے جاری بلیٹن میں اراکین سے اپیل کی گئی ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کے دوران مکمل وقار، شائستگی اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے۔ بلیٹن میں مزید کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کا خطاب ایک نہایت سنجیدہ اور رسمی عمل ہے جسے پوری توجہ اور احترام کے ساتھ سنا جانا چاہیے، تاکہ وقار اور شائستگی نظم و ضبط کا خیال رکھا جائے۔
گورنر کے خطاب پر تحریکِ تشکر پر بحث
اسمبلی سکریٹریٹ کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب پر تحریکِ تشکر پر بحث 3، 4 اور 5 فروری کو ہوگی۔ جب کہ 5 فروری کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بحث کا جواب دے کر اس مرحلے کو مکمل کریں گے۔ بجٹ اجلاس کے اہم مرحلے میں 6 فروری کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جو محکمۂ مالیات کا قلمدان بھی رکھتے ہیں، جموں و کشمیر یونین ٹیریٹری کا مالی سال 2027-26 کا بجٹ ایوان میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد بجٹ پر تفصیلی بحث ہوگی اور مختلف محکموں کی جانب سے مطالباتِ زر پیش کیے جائیں گے۔
بجٹ پیش کیے جانے سے قبل کابینہ سے منظوری
دوسری جانب بجٹ پیش کیے جانے سے قبل آج دوپہر جموں و کشمیر کابینہ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوگا جس میں مالی سال 2027-26 کے بجٹ پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جموں میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر وزراء کونسل کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بجٹ تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اور اسمبلی میں پیش کیے جانے سے قبل کابینہ سے ان کی منظوری لی جائے گی۔ یہ میٹنگ جموں میں منعقد ہوگی۔