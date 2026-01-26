ETV Bharat / jammu-and-kashmir
برف باری سے خشک سالی کا خطرہ ختم، این ایچ 44 کی مکمل بحالی کا کام جاری: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ نے کہا کہ، صحیح وقت پر برف باری ہوئی۔ جموں و کشمیر کو دسمبر کے بعد خشک سالی جیسے حالات کا سامنا تھا۔
رامبن (نواز رونیال): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اتوار کے روز کہا کہ جموں و کشمیر میں بروقت برف باری نے طویل خشک موسم کے بعد راحت دینے کا کام کیا ہے اور اس سے آنے والے موسم گرما کے مہینوں میں پانی کی قلت نہیں ہونے کی امید ہے۔
سرینگر سے جموں تک سڑک کے ذریعے سفر کے دوران بانہال میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہوں نے جموں سرینگر قومی شاہراہ (NH-44) کی حالت کا معائنہ کیا اور بانہال کے مقامی ایم ایل اے سے بھی بات چیت کی۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ "برف باری کی وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی، لیکن اسے جلد ہی حل کر لیا جائے گا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صحیح وقت پر برف باری ہوئی۔ جموں و کشمیر کو دسمبر کے بعد خشک سالی جیسے حالات کا سامنا تھا، جو اب ختم ہو گیا ہے۔"
انہوں نے امید ظاہر کی کہ حالیہ برف باری آنے والے مہینوں میں پانی کی مناسب دستیابی کو یقینی بنائے گی، انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔
وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ این ایچ 44 پر بحالی کا کام تیز رفتاری سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر علاقوں میں بجلی کی سپلائی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ شدید برف باری والے دور دراز کے اضلاع میں بجلی بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کچھ دور دراز علاقوں میں شدید برفباری کی وجہ سے بحالی میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن انتظامیہ نے مجھے یقین دلایا ہے کہ آج (اتوار) شام تک تمام علاقوں میں بجلی بحال کر دی جائے گی۔
آنے والے بجٹ کا ذکر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ عوام پر مرکوز اور جموں و کشمیر کے باشندوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ "براہ کرم بجٹ کا انتظار کریں۔ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو گا۔"
