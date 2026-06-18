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عمر عبداللہ نے کھیر بھوانی میلے کی تیاریوں کا لیا جائزہ
وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں واقع ماتا کھیر بھوانی مندر میں امسال 22جون سے میلے کا انعقاد ہو رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 18, 2026 at 8:45 PM IST
گاندربل: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے تولہ مولہ علاقے میں واقع ماتا کھیر بھوانی مندر کا دورہ کیا اور 22 جون کو منعقد ہونے والے سالانہ ماتا کھیر بھوانی میلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے شردھالوؤں کے لیے کی جانے والی مختلف سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔
حکام کو توقع ہے کہ جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف حصوں سے ہزاروں ہندو عقیدت مند، خاص کر مہاجر کشمیری پنڈت، اس مذہبی پروگرام میں شرکت کے لیے کھیر بھوانی مندر کا رخ کریں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے مختلف محکموں کی جانب سے کی گئی تیاریوں کا بغور جائزہ لیا اور میلے سے قبل جاری ترقیاتی اور انتظامی کاموں کی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ "انتظامیہ میلے کے پرامن اور منظم انعقاد کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔" انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ شردھالوؤں کے لیے تمام ضروری انتظامات بروقت مکمل کیے جائیں اور کسی بھی شردھالو کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
وزیر اعلیٰ نے مختلف محکموں کے درمیان بہتر رابطے اور ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ "صفائی ستھرائی، پینے کے صاف پانی، بجلی، طبی سہولیات، سکیورٹی انتظامات اور ٹریفک نظم و نسق جیسی بنیادی خدمات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے۔"
انہوں نے رہائش، مزار کے احاطے کی صفائی، ہنگامی طبی خدمات اور ہجوم کو منظم کرنے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ عمر عبداللہ نے ہدایت دی کہ میلے کے آغاز سے قبل تمام زیر التوا کام مکمل کیے جائیں تاکہ عقیدت مند اپنے مذہبی فرائض آسانی سے ادا کر سکیں۔
وزیر اعلیٰ کے دورے کے دوران سینئر سول اور پولیس افسران سمیت مختلف محکموں کے حکام بھی ہمراہ تھے۔ افسران نے انہیں انتظامات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی اور یقین دلایا کہ 22 جون سے قبل ہی تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی تاکہ میلہ خوش اسلوبی سے منعقد ہو سکے۔
کھیر بھوانی میلے کی تاریخ
ماتا کھیر بھوانی میلہ کشمیری پنڈت برادری کے اہم ترین مذہبی اجتماعات میں شمار ہوتا ہے اور ہر سال ہزاروں عقیدت مند اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ضلع گاندربل کے تولہ مولہ میں واقع یہ تاریخی مندر مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے انتہئی اہمیت کی حامل ہے، جہاں ہندو مذہبی رسومات اور اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
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