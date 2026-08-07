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سرینگر جموں ہائی وے کا فی الحال کوئی متبادل نہیں: عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ نے سرینگر جموں وے کو کشمیر کے لیے شہ رگ قرار دیا اور کہا کہ حکومت اس کی بحالی کیلیے پر عزم ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 5:06 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو سرینگر جموں قومی شاہراہ (این ایچ-44) کا دورہ کیا اور ادھم پور سے رامبن تک مختلف مقامات پر شاہراہ کی موجودہ صورتحال، بحالی کے کاموں اور ٹریفک کی نقل و حرکت کا جائزہ لیا۔
دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI)، ضلعی انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران سے تفصیلی بات چیت کی اور حالیہ بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متاثر ہونے والے ہائی وے کے حصوں میں جاری بحالی کے کاموں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ شاہراہ کی مکمل بحالی اور مسافروں کی سہولت کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ ٹریفک کی روانی بلا تعطل برقرار رہے۔
رامبن کے پیڑا علاقے میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کہا کہ "سرینگر جموں قومی شاہراہ وادی کشمیر کی لائف لائن ہے اور فی الوقت اس کا کوئی مؤثر متبادل راستہ موجود نہیں ہے۔" انہوں نے کہا کہ "اس شاہراہ کی مسلسل بحالی اور دیکھ بھال نہایت ضروری ہے کیونکہ یہی راستہ وادی کشمیر کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چند روز قبل انہوں نے خود مغل روڈ پر سفر کیا تھا اور وہاں کی سڑک کی حالت انتہائی خستہ دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ مغل روڈ کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاہم موجودہ حالات میں سرینگر جموں قومی شاہراہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور اسے ہر موسم میں قابل آمدورفت رکھنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی، ضلع انتظامیہ، ٹریفک پولیس، تعمیراتی ایجنسیز، مشینری آپریٹروں اور شاہراہ کی بحالی میں مصروف تمام ملازمین کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی دن رات کی محنت اور انتھک کوششوں کی بدولت شاہراہ پر بحالی کا کام مسلسل جاری رہا، جس کے باعث ٹریفک کی جلد بحالی ممکن ہوئی اور عام لوگوں کو بڑی حد تک راحت ملی۔
وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ "حکومت قومی شاہراہ پر بنیادی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے، لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ مقامات پر مستقل حفاظتی اقدامات کرنے اور مستقبل میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی پر بھی کام کر رہی ہے، تاکہ عوام کو محفوظ، آسان اور بلا رکاوٹ سفری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔"
واضح رہے کہ گزشتہ دنوں تیز بارشوں، بادل پھٹنے، مٹی کے تودے گرنے اور سیلابی ریلوں سے سرینگر جموں ہائی وے کو کئی مرتبہ ٹریفک کی آواجاہی کے لیے بند کیا گیا۔ ہائی وے پر ضلع رامبن کے ہی علاقے میں اکثر و بیشتر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔
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