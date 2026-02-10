ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے مودی - ٹرمپ تجارتی معاہدے کی تنقید کی
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ امریکہ سے امپورٹ شدہ میوہ جات پر ڈیوٹی ختم کرنے سے کشمیری معیشت متاثر ہوگی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 10, 2026 at 6:52 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں اُس وقت ہلچل مچی جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے اراکین اسمبلی کی جارحیت کو وزیر داخلہ امیت کے حالیہ دورہ کشمیر کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ ’’بی جے پی اراکین وزیر داخلہ کی پھٹکار کے بعد ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں۔‘‘
عمر عبداللہ نے بجٹ پر ہو رہے بحث کے دوران بی جے پی کے اراکین اسمبلی سے مخاطب ہو کر کہا: ’’ایسا لگتا ہے کہ حالیہ دورے کے دوران آپ کو وزیر داخلہ نے پھٹکار کی ہے، جس کے بعد آپ کی جارحیت میں اچانک تبدیلی آئی ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ کے اس بیان کے بعد بی جے پی کے اراکین اسمبلی نے احتجاج کیا اور نعرے بازی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ایوان میں شور شرابہ مچ گیا۔ تاہم عمر عبداللہ نے اپنے خطاب کو دوبارہ شروع کیا اور نعرے بازی کے بیچ اپنی بات مکمل کی۔ بی جے پی اراکین نے وزیر اعلیٰ کے اس بیان پر اعتراض کیا، جس میں انہوں نے بھارت اور امریکہ کے حالیہ تجارتی معاہدہ کو ’’جموں و کشمیر کے خلاف‘‘ قرار دیا تھا۔
عمر عبداللہ کے مطابق مودی اور ٹرمپ کے مابین طے پانے والا ’’یہ معاہدہ کشمیریوں کے مفاد میں نہیں کیونکہ اس کے تحت امریکہ سے آنے والے ڈرائی فروٹ، سیب اور دیگر پھلوں پر صفر ڈیوٹی عائد کی جائے گی، جس کا نقصان ہماری میوہ صنعت خاص کر ایپل انڈسٹری کو ہوگا، اور نتیجتاً پورے جموں کشمیر کو نقصان پہنچے گا۔‘‘
اس پر بی جے پی کے اراکین نے سخت ردعمل ظاہر کیا اور اپوزیشن کے رہنما سنیل شرما نے کہا کہ ’’یہ معاہدہ بھارت کے لیے فائدہ مند ہے، نہ کہ نقصان دہ۔‘‘ وزیر اعلیٰ نے اس پر طنزیہ انداز میں جواب دیا، اور کہا، ’’بی جے پی کو حالیہ دورے کے دوران وزارت داخلہ کی طرف سے زبانی سرزنش کا اثر واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔‘‘
عمر عبداللہ نے ایوان میں دیگر اہم مسائل پر بھی بات کی، جن میں یومیہ اجرت پر کام کر رہے عارضی ملازمین کی ریگولرائزیشن اور ایس اے ایس سی آئی اسکیم پر پی ڈی پی رکن اسمبلی وحید پرہ کے سوالات شامل تھے۔ عمر عبداللہ نے ایوان کو یقین دہانی کرائی کہ ’’ہم اس سال یومیہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین کی ریگولرائزیشن کے عمل کا آغاز کریں گے۔‘‘
