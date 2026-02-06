ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر کا بجٹ 2026 اسمبلی میں پیش، 2300 آسامیاں بھرنے کا اعلان
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا، جس میں سیاحت، زراعت، کھیلوں اور سماجی بہبود پر زور دیا گیا۔
Published : February 6, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : February 6, 2026 at 2:53 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو اسمبلی میں یوٹی کا مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا۔ بطور وزیر اعلیٰ یہ ان کا دوسرا بجٹ ہے۔ انہوں نے اس سے قبل مارچ سال 2025 میں بجٹ پیش کیا تھا۔ بجٹ 2026-27 میں انہوں نے سیاحت، زراعت، کھیلوں اور سماجی بہبود کی اسکیموں کے ساتھ جامع ترقی پر زور دیا۔
اپنی بجٹ تقریر میں انہوں نے کہا کہ اس مالیاتی منصوبے کا مقصد مرکز کے زیر انتظام خطے میں پائیدار ترقی، سماجی ہم آہنگی اور اقتصادی خوشحالی کی مضبوط بنیاد رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت سرمایہ کاری، اختراعات اور شراکت پر مبنی حکمرانی کو فروغ دے کر جموں و کشمیر کو ایک جدید، ترقی پسند اور اقتصادی طور پر متحرک خطے میں تبدیل کرنے پر مرکوز ہے۔
انہوں نے کہا کہ "بڑی عاجزی اور عزم کے ساتھ میں آج وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنا دوسرا بجٹ پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے مالیاتی مستقبل کو تشکیل دینے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔"
بجٹ کو ترقی کا روڈ میپ قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "یہ بجٹ صرف اعداد و شمار کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک مالیاتی سمت طے کرنے والا بجٹ ہے جو ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ بجٹ پائیدار اقتصادی ترقی، سماجی ہم آہنگی اور مسلسل خوشحالی کی مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔"
انہوں نے اعلان کیا کہ آئندہ مالی سال میں 2,300 سے زائد آسامیوں کو تیزی سے پُر کیا جائے گا۔ انہوں نے ترقیاتی کارکنوں اور آشا کارکنوں کے اعزازیہ میں بھی اضافہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ غریبوں کے لیے 40 ہزار نئے گھر بنائے جائیں گے اور تین لاکھ بے گھر خاندانوں کو گھر فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مزدوروں کے لیے سرائے اور قبائلیوں کے لیے 10 ہاسٹل تعمیر کیے جائیں گے۔ بجٹ میں زرعی شعبے کے لیے 1,800 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جب کہ ڈیری سیکٹر میں دودھ کی پروسیسنگ کے سات نئے یونٹ قائم کیے جائیں گے۔
سی ایم عمر نے کہا کہ یہ بجٹ انفراسٹرکچر، پبلک سروسز اور گورننس میں اسٹریٹجک سرمایہ کاری کے ذریعے جامع اور پائیدار ترقی پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کا مقصد نوجوانوں اور خواتین کے لیے مواقع پیدا کرنا ہے۔
مالیاتی رکاوٹوں پر بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یونین ٹیریٹری کے اپنے ٹیکس اور غیر ٹیکس محصولات اس کی بجٹ کی ضروریات کا صرف 25 فیصد پورا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر سال 2025 تک، ٹیکسوں سے محصولات کی وصولی 10,265 کروڑ روپے اور غیر ٹیکس ذرائع سے 4,964 کروڑ روپے تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل اخراجات کا تقریباً 60 فیصد تنخواہوں، پنشن اور قرض خدمت پر خرچ ہوتا ہے۔
