موسمیاتی تبدیلی سے خانہ بدوشوں پر مرتب ہونے والے اثرات پر تحقیق ناگزیر: عمر عبداللہ
بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے سابق VCمسعود احمد چودھری کی تیسری برسی پر منعقدہ تقریب میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی شرکت کی۔
Published : December 17, 2025 at 1:56 PM IST
جموں: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں مرحوم ڈاکٹر مسعود احمد چودھری کی تیسری برسی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور مرحوم کی ’’قومی و سماجی خدمات‘‘ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مسعود چودھری سابق آئی پی ایس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ممتاز ماہر تعلیم اور گوجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے بانی اور بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے اولین وائس چانسلر تھے۔
وزیر اعلیٰ نے مرحوم ڈاکٹر چودھری کی حیات و خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں ایک دوراندیش، بااصول اور بے لوث عوامی خدمت گزار قرار دیا۔ انہوں نے کہا: ’’ڈاکٹر مسعود احمد چودھری نے ادارہ سازی، دیانت داری اور سماجی فلاح کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔‘‘ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی، راجوری، کے بانی وائس چانسلر کی حیثیت سے چودھری کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے عمر نے کہا: ’’انہوں نے گوجر-بکروال برادری اور دیگر ’محروم‘ طبقات کو با اختیار بنانے کے لیے زندگی بھر کام کیا۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ’’گوجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت تعلیمی اداروں، ریڈنگ روم، لائبریری، میوزیم اور ثقافتی مرکز کا قیام ڈاکٹر چودھری کی دوراندیش سوچ کا مظہر ہے، تاہم ان کا اصل خراجِ عقیدت یہی ہوگا کہ یہ ادارے حقیقی معنوں میں برادری کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔‘‘
دریں اثناء، موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے چیلنجز کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا: ’’خاص طور پر خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش گوجر-بکروال برادری اس سے شدید متاثر ہو رہی ہے۔‘‘ انہوں نے گوجر دیش چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت قبائلی مطالعات کے لیے ایک خصوصی تحقیقی مرکز قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جہاں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، ہجرت کے رجحانات، معاشی مسائل اور قبائلی ثقافت و روایات کے تحفظ پر تحقیق کی جا سکے۔
انہوں نے کہا: ’’حکومت کے پاس سب کے لیے اسکیمیں موجود ہیں، لیکن جن برادریوں کو منفرد مسائل درپیش ہیں، ان کے لیے خصوصی تحقیق اور موزوں حل ضروری ہیں۔ تحقیق پر مبنی سفارشات پالیسی سازی میں مددگار ثابت ہوں گی۔‘‘
وزیر اعلیٰ نے قبائلی یونیورسٹیوں کے تصور اور ان کے عملی اثرات پر تحقیق کی بھی تجویز دی تاکہ جموں و کشمیر میں ایسے تعلیمی اداروں کو کامیاب بنانے کے لیے ایک مؤثر روڈ میپ تیار کیا جا سکے۔
انہوں نے برادری میں موجود ریٹائرڈ و حاضر سروس افسران، وکلا، اساتذہ اور دانشوروں سے اپیل کی کہ وہ اجتماعی دانش کو بروئے کار لا کر ڈاکٹر چودھری کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا: ’’ڈاکٹر مسعود احمد چودھری کو بہترین خراجِ عقیدت یہی ہوگا کہ ہم خود ان مقاصد کو پورا کریں جن کے لیے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا، تاکہ لوگوں کی زندگیاں بدل سکیں۔‘‘
اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر جاوید احمد رانا، مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان، سول سوسائٹی کے اراکین اور گوجر برادری کے معزز افراد بھی موجود تھے۔
