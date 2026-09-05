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نئی دہلی میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات، جموں و کشمیر کے لیے ریاستی حیثیت کی بحالی سمیت کئی امور پر تبادلہ خیال
عمر نے شاہ سے ملاقات کے دوران ریاست کی حیثیت کے علاوہ کاروبار کے قواعد، اور ریزرویشن پر تبادلہ خیال کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 5, 2026 at 7:25 AM IST
نئی دہلی/ جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے جمعہ کو قومی راجدھانی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ اس میٹنگ میں یونین ٹیریٹری سے متعلق اہم امور پر توجہ مرکوز کی گئی، خاص طور پر ریاست کی جلد بحالی اور گورننس پروٹوکول (کاروباری قواعد کی لین دین) کو حتمی شکل دینے پر۔
نئی دہلی میں امت شاہ کے ساتھ عمر عبداللہ کی ملاقات نیشنل کانفرنس (این سی) کی جانب سے ریاست کا درجہ بحال کرنے میں مرکز کی ناکامی کے خلاف احتجاج میں بی جے پی کے دفتر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کے دو دن بعد ہوئی۔ بی جے پی نے عمر عبداللہ حکومت کی جانب سے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں ناکامی کے خلاف سرینگر میں زبردست احتجاجی مظاہرہ بھی کیا تھا۔
اس سے قبل 20 جولائی کو قومی دارالحکومت میں عمر عبداللہ نے نیشنل کانفرنس لیڈروں کے ساتھ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے پہلے دن - جموں اور کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔
5 اگست 2019 کو مرکزی حکومت نے دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا تھا اور سابقہ ریاست کو دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں جموں و کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا تھا، اس وقت سے ریاست کا درجہ ایک بڑا سیاسی مسئلہ بنا ہوا ہے۔
اگرچہ مرکزی حکومت کا موقف ہے کہ مناسب وقت پر ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا، لیکن منتخب حکومت نے موجودہ ڈھانچہ جاتی انتظامات سے پیدا ہونے والی انتظامی رکاوٹوں کو بار بار اجاگر کیا ہے۔
ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے عوامی فلاح و بہبود، انتظامی کارکردگی اور خطے کی طویل مدتی ترقی سے متعلق امور کو اٹھایا۔
Chief Minister met Hon’ble Union Home Minister Shri @AmitShah in New Delhi today and discussed key issues concerning Jammu & Kashmir. The meeting focused on restoration of Statehood, finalisation of the Transaction of Business Rules, rationalisation of reservations, and other…— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) September 4, 2026
'ایکس' پر چیف منسٹر آفس (سی ایم او) کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، بات چیت بنیادی طور پر جموں و کشمیر کے لیے ریاست کی جلد بحالی اور انتظامی کارروائیوں کو ہموار کرنے کے لیے 'ٹرانزیکشن آف بزنس رولز' کو حتمی شکل دینے پر مرکوز تھی۔ پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ، "وزیر اعلیٰ نے آج نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ سے ملاقات کی اور جموں و کشمیر سے متعلق کلیدی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ میں ریاست کی بحالی، 'کاروبار کے لین دین' کو حتمی شکل دینے، ریزرویشن پالیسیوں کی معقولیت اور عوامی فلاح و بہبود اور ترقی سے متعلق دیگر اہم امور جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا۔
وزیر اعلیٰ کے دفتر نے کہا کہ، "وزیر اعلیٰ نے وزیر داخلہ کو اگلے ہفتے سرینگر میں شروع ہونے والے پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول آف جموں و کشمیر (IFFJK) کے بارے میں بھی بریفنگ دی، اور کئی علاقوں میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے بعد خطے کو فراہم کی جانے والی بروقت امداد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔"
جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے تحت بنائے گئے قواعد منتخب وزیر اعلیٰ اور مرکز کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر کے درمیان اختیارات کی تقسیم کو بیان کرتے ہیں۔
سی ایم او نے نوٹ کیا کہ عبداللہ اور شاہ نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ریزرویشن پالیسی کو معقول بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس اقدام کا مقصد انتظامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے عوامی مطالبات کو حل کرنا ہے۔"
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