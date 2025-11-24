ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے مرکزی وزیر کے ہمراہ جموں و کشمیر میں چونا پتھر کے بلاکس کی ای-نیلامی کا آغاز کیا، مرکزی حکومت کی تعاون پر اظہارِ تشکر
خطاب میں عمر عبداللہ نے کہا کہ پہلی مرتبہ چونا پتھر کے سات بلاکس کی ای-نیلامی ریاست کے معاشی منظرنامے میں ایک نئی شروعات ہے۔
Published : November 24, 2025 at 10:36 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے آج ریاست میں چونا پتھر کے معدنی بلاکس کی ای-نیلامی کے عمل کا باقاعدہ آغاز کیا اور کہا کہ یہ جدید نظام شفافیت، معاشی استحکام اور پسماندہ علاقوں کی ترقی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ تقریب کا انعقاد جموں کے کنونشن سینٹر میں کیا گیا جہاں مرکزی وزیر برائے کوئلہ و کان کنی جی۔ کشن ریڈی نے عمر عبداللہ کے ہمراہ ای-آکشن کا افتتاح کیا۔
تقریب میں نائب وزیراعلیٰ سورندر کمار چودھری، وزارتِ کان کنی کے ایڈیشنل سیکریٹری سنجے لوہیا، ایڈیشنل چیف سیکریٹری مائننگ انیل کمار سنگھ، جوائنٹ سیکریٹری فریدہ ایم نائیک سمیت مرکزی و ریاستی حکومت کے اعلیٰ افسران اور صنعتی و کان کنی شعبوں کے نمائندے موجود تھے۔
اپنے خطاب میں عمر عبداللہ نے کہا کہ پہلی مرتبہ چونا پتھر کے سات بلاکس کی ای-نیلامی ریاست کے معاشی منظرنامے میں ایک نئی شروعات ہے، جو ان علاقوں میں ترقی کی راہیں کھولے گی جہاں معاشی حالات انتہائی کمزور ہیں۔
انہوں نے کہا، “کم از کم ہمارے پاس چونا پتھر تو ہے ۔ اور یہ ان علاقوں میں واقع ہے جہاں لوگوں کی معاشی حالت بہت خراب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس دولت کا فائدہ وہیں کے عوام کو ملے، اور ریاست کی آمدنی میں اضافہ ہو۔”
وزیراعلیٰ نے مرکزی حکومت خصوصاً وزیر کان کنی جی۔ کشن ریڈی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے جموں و کشمیر میں معدنی وسائل کی تیز رفتار جانچ اور شفاف نیلامی کے لیے خصوصی میکانزم کی تجویز دی۔
انہوں نے بتایا کہ ماضی میں جموں و کشمیر کی معدنی دولت، جیسے پڈدر کا مشہور نیلم (سیفائر) اور قیمتی ماربل، بدانتظامی اور غفلت کے باعث تجارتی طور پر استعمال نہیں ہو پائی۔
عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ موجودہ وقت میں ریاست کو تقریباً 500 کروڑ روپے کی آمدنی حاصل ہوتی ہے، لیکن مزید بلاکس کے نشاندہی اور نیلامی کے بعد یہ آمدنی کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔میں اس دن کا منتظر ہوں جب جموں و کشمیر کا وزیراعلیٰ دہلی جا کر فنڈز کی درخواست نہیں کرے گا بلکہ ہم اتنے خود کفیل ہوں گے کہ مرکز کی مدد بھی کر سکیں۔
انہوں نے یقین دلایا کہ نیلامی مکمل طور پر شفاف طریقے سے ہوگی اور حکومت اس عمل میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالے گی بلکہ ہر مرحلے پر سہولت فراہم کرے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیراعلیٰ سریندر چودھری نے کہا کہ آج کا دن تاریخی ہے اور جموں و کشمیر کے قدرتی وسائل کو منظم اور ذمہ دارانہ طریقے سے بروئے کار لانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ چونا پتھر کے بعد لیٹیم، نیلم اور دیگر قیمتی معدنیات کی ای-نیلامی کا عمل بھی جلد شروع کیا جائے گا۔پہاڑوں میں چھپی ہوئی دولت کو باہر نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت جلد لوگ ان قیمتی معدنیات کے بارے میں خوشخبری سنیں گے۔