گاندربل انکاؤنٹر کے مجسٹریل انکوائری کے حکم کو عمر عبداللہ نے درست قرار دیا، کہا حقائق جلد سامنے آئیں گے اور متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے گا
انہوں نے کہا کہ عدالتی انکوائری میں کافی وقت لگتا ہے، اس لیے فوری طور پر حقائق سامنے لانا ضروری ہے۔
Published : April 6, 2026 at 8:05 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) جموں و کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پیر کے روز گاندربل انکاؤنٹر کے حوالے سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے مجسٹریل انکوائری کے حکم کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے حقائق جلد سامنے آئیں گے اور متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکے گا۔ وہ جموں کے کنونشن سینٹر میں ریہیبلیٹیشن اسسٹنس اسکیم کے تحت سرکاری نوکریوں کے تقرر نامے تقسیم کرنے کی تقریب کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔
نیشنل کانفرنس کے اراکین اسمبلی کی جانب سے عدالتی تحقیقات کے مطالبے پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالتی انکوائری میں کافی وقت لگتا ہے اور کسی حاضر سروس یا ریٹائرڈ جج کی دستیابی بھی مشکل ہوتی ہے، اس لیے فوری طور پر حقائق سامنے لانا ضروری ہے۔
اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے جموں ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 124 امیدواروں میں تقرر نامے تقسیم کیے، جو ریہیبلیٹیشن اسسٹنس اسکیم اور SRO-43 کے تحت منتخب کیے گئے تھے۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر سوگامی بھی موجود تھے۔یہ اقدام ان خاندانوں کی مدد کے لیے حکومت کی جاری کوششوں کا حصہ ہے جنہوں نے سرکاری ملازمت کے دوران اپنے کفیل کو کھو دیا ہے۔ منتخب امیدواروں کا انتخاب SRO-43 اور ریہیبلیٹیشن اسسٹنس اسکیم کے تحت طے شدہ ضوابط کے مطابق کیا گیا ہے۔
اپنے خطاب میں عمر عبداللہ نے متاثرہ خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تقرریاں مشکل حالات میں استحکام اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت ایسے خاندانوں کی بروقت مدد اور فلاحی اقدامات کے ذریعے مسلسل معاونت جاری رکھے گی۔ انہوں نے نو تعینات امیدواروں پر زور دیا کہ وہ ایمانداری، دیانت داری اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں اور اپنے مرحوم اہل خانہ کی وراثت کو عوامی خدمت کے ذریعے زندہ رکھیں۔
اس دروان عمر عبداللہ نے مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کی زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ کسی صدر اور اس کے عہدے کے شایانِ شان نہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر کو اپنے منصب کی وقار کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔
عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی جتنی طول پکڑے گی، اتنا ہی عالمی سطح پر مسائل بڑھیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ جلد از جلد جنگ بندی ہوگی اور خطے میں امن بحال ہوگا۔