وزیراعلی عمر عبداللہ نے کابینہ میں توسیع کا دیا اشارہ، یوم آزادی کی تقریبات کے بعد امکان

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وزیراعلی عمر عبداللہ نے کابینہ میں توسیع کا دیا اشارہ، یوم آزادی کی تقریبات کے بعد امکان
پینے کے پانی کے معیار سے متعلق خدشات پر وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومت عوام کو صاف پانی فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔
Published : August 10, 2026 at 8:39 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) سرینگر میں آج جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں و کشمیر کونسل آف منسٹرز میں توسیع کی جائے گی، اور اشارہ دیا کہ یہ عمل 15 اگست کے بعد آگے بڑھ سکتا ہے۔ سرینگر میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کے زیرِ التوا تقرری ناموں کے حوالے سے عمر عبداللہ نے کہا کہ تقریباً 230 تقرری نامے جاری کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر کھیل ستیش شرما نے کھلاڑیوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آنے والے ہفتوں میں اس عمل کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔
کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے وزیراعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر کی توجہ صرف کرکٹ تک محدود نہیں رہے گی، اگرچہ بین الاقوامی معیار کے کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کرنے کے منصوبے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا، ’’ہمارے کھلاڑی جمناسٹکس، مارشل آرٹس، رولر اسپورٹس، کیکنگ، کینوئنگ اور واٹر اسپورٹس میں بھی اچھے ہیں۔ ہم ان کھیلوں کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔‘‘
پارلیمنٹ میں مرکز اور اپوزیشن کے درمیان جاری تعطل کے حوالے سے عمر عبداللہ نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی جانب سے اپوزیشن کے اٹھائے گئے مسائل کا جواب دینے کی اطلاعات کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا کام مسائل اٹھانا ہے جبکہ حکومت کی ذمہ داری ان کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے باقی دن خوش اسلوبی سے کام کریں گے۔
جھارکھنڈ میں احتجاج اور تشدد کے حوالے سے عمر عبداللہ نے کہا کہ احتجاج پُرامن رہنا چاہیے اور صورتحال کو بگڑنے نہیں دینا چاہیے۔
خصوصاً کشمیر میں پینے کے پانی کے معیار سے متعلق خدشات پر وزیراعلیٰ نے کہا کہ حکومت عوام کو صاف اور پینے کے قابل پانی فراہم کرنے کے لیے پُرعزم ہے۔ انہوں نے کہا، ’’ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ڈل سے براہِ راست پانی پیئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری اسکیموں کے تحت فراہم کیا جانے والا پانی، بالخصوص جل جیون مشن کے تحت فراہم کیے جانے والے پانی کو صاف اور ٹریٹ کیا جائے گا اور اسے مقررہ معیار پر پورا اترنا ہوگا۔
کشمیر میں جنسی جرائم کی اطلاعات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے ایسے واقعات کو ’’شرمناک‘‘ قرار دیا اور کہا کہ مجرموں کو فوری طور پر گرفتار کرکے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نربھیا کیس کے بعد بنائے گئے سخت قوانین کو جموں و کشمیر میں بھی مؤثر طریقے سے نافذ کیا جانا چاہیے۔