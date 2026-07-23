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مکانات گرانے، ہزاروں کو گرفتار کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے: عمر عبداللہ
وزیر اعلیٰ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عوام کو ساتھ لیکر چلنے کی اہمیت پر زور دیا۔
Published : July 23, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:50 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اننت ناگ میں دہشت گرد حملے میں انڈین ریزرو پولیس (آئی آر پی) کے ایک اہلکار کی ہلاکت کے بعد سکیورٹی کارروائیوں خاص کر مکانات منہدم کرنے اور لوگوں کو حراست میں لینے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ "دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عوام کی حمایت انتہائی ضروری ہے۔
عمر عبداللہ نے جمعرات کو سرینگر میں ایک تقریب کے حاشیہ پر اننت ناگ میں گزشتہ شب لشکر طیبہ سے وابستہ دو ملی ٹنٹس کے مکانات منہدم کیے جانے اور ایک ہزار سے زیادہ اوور گراؤنڈ ورکرز (او جی ڈبلیوز) کو حراست میں لیے جانے کے معاملے پر کہا: "میں پولیس کے غصے کو سمجھتا ہوں، لیکن سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے کہ اس طرح کی کارروائیاں (مکانات منہدم کرنا) نہیں ہونی چاہئیں۔ ہم نے پہلگام حملے کے بعد بھی اسی طرح کی کارروائیاں دیکھی تھیں، جب کچھ مکانات کو بلڈوزر سے منہدم کیا گیا تھا۔ اس وقت مجھے مرکزی حکومت سے بات کرنی پڑی تھی تاکہ اس رجحان کو روکا جا سکے۔"
یاد رہے کہ حکام نے اننت ناگ میں پولیس اہلکار کے قتل کے بعد لشکر طیبہ سے وابستہ دو سرگرم ملی ٹنٹوں کے مکانات منہدم کر دیے۔ منہدم کیے گئے مکانات اننت ناگ کے گوری علاقے کا رہنے والے عادل ٹھوکر اور بیجبہاڑہ کے رہائشی ہارون رشید گنائی کے ہیں۔
ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی کو ایک نامعلوم ملی ٹنٹ نے اننت ناگ کے ایک مصروف بازار میں دن دہاڑے انتہائی قریب سے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ کانسٹیبل امرناتھ یاترا کے راستے پر سکیورٹی کے لیے اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ تعینات تھا۔
رپورٹس کے مطابق، لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم ٹی آر ایف (TRF) نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی جموں کشمیر پولیس نے 'اوور گراؤنڈ ورکرز' (او جی ڈبلیوز) کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کیں اور کشمیر بھر سے پوچھ گچھ اور تصدیق کے لیے ایک ہزار سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ تاہم، غیر سرکاری اندازوں کے مطابق دو ہزار سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ ذراءع کے مطابق صرف سرینگر میں ہی مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 700 کو حراست میں لیا گیا ہے۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ اپریل 2025 میں ہوئے پہلگام دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس حملے میں مقامی ملی ٹنٹ ملوث نہیں تھے۔ عمر عبداللہ نے کہا: "ہم مکانات منہدم کرکے یا ہزاروں لوگوں کو گرفتار کرکے حالات کو بہتر نہیں بنا سکیں گے۔ اس کے بجائے حالات مزید خراب ہوں گے۔"
وزیر اعلیٰ نے سابق ریاست جموں و کشمیر میں 2009 سے 2014 کے دوران اپنے دور کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "تشدد کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہے جب عوام کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔" عمر عبداللہ کے پاس اُس وقت کی سابق ریاست کا محکمہ داخلہ کا قلمدان بھی تھا۔
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