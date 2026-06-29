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پنجاب میں مٹن تاجروں پر ٹیکس ناانصافی، غیر قانونی؛ حل نہ ہوا تو مرکز سے رجوع کریں گے: عمر عبداللہ
عمر عبداللہ کے مطابق مٹن ڈیلر بھیڑ بکریوں کی ترسیل کے لیے صرف پنجاب کی ہائی وے استعمال کرتے ہیں خرید و فروخت نہیں کرتے۔
Published : June 29, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : June 29, 2026 at 4:14 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز پنجاب میں جموں و کشمیر کے مٹن تاجروں پر عائد کیے جانے والے ٹیکس کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر "غیر منصفانہ" اور "غیر قانونی" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت یہ معاملہ کئی بار پنجاب حکومت کے سامنے اٹھا چکی ہے، اور اگر مسئلہ حل نہ ہوا تو مرکزی حکومت سے مداخلت کی درخواست کی جائے گی۔
سرینگر میں ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ کے شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر (SKICC) میں منعقدہ جموں و کشمیر انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ کے موقع پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ انہوں نے چند ماہ پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان سے اس معاملے پر ذاتی طور پر بات کی تھی، اور اب دوبارہ انہیں خط لکھ کر فوری کارروائی کی اپیل کی ہے۔
عمر عبداللہ نے کہا: "ہمارے مٹن تاجروں کو صرف شاہراہ استعمال کرنے کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ ٹیکس ہمارے لوگوں کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔" وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جموں و کشمیر کے مویشی تاجر راجستھان سے بھیڑ اور بکریاں خرید کر پنجاب کے راستے جموں و کشمیر لاتے ہیں۔ چونکہ پنجاب میں نہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور نہ کوئی تجارتی لین دین، اس لیے صرف وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں پر ٹیکس عائد کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔
انہوں نے کہا: "یہ تاجر صرف پنجاب کو گزرگاہ، راہگزر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نہ وہ وہاں مویشی خریدتے ہیں اور نہ فروخت کرتے ہیں۔ صرف شاہراہ استعمال کرنے پر انہیں سزا نہیں دی جا سکتی۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ مٹن کا کاروبار جموں و کشمیر کی غذائی فراہمی کا ایک اہم شعبہ ہے۔ مقامی ضرورت پوری کرنے کے لیے بڑی مقدار میں بھیڑ بکریاں راجستھان اور دیگر شمالی ریاستوں سے لائی جاتی ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ پنجاب میں اضافی ٹیکس اور سخت کارروائیوں کی وجہ سے نقل و حمل کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جس کا بوجھ آخرکار صارفین پر پڑتا ہے اور مٹن مہنگا ہو جاتا ہے۔
انہوں نے اس ٹیکس کو "غیر قانونی" قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب پنجاب میں کوئی خرید و فروخت ہی نہیں ہو رہی تو اس قسم کا ٹیکس لگانے کی نہ کوئی قانونی اور نہ ہی تجارتی وجہ ہے۔ عمر نے کہا: "ہم پنجاب میں نہ کچھ خرید رہے ہیں اور نہ فروخت کر رہے ہیں، اس لیے اس ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں۔"
وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ پنجاب حکومت بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرے گی، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو جموں و کشمیر حکومت اس معاملے کو مزید آگے لے جائے گی۔ انہوں نے کہا، "مجھے امید ہے انصاف ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم یہ معاملہ نارتھ زون اسٹیٹ کونسل میں اٹھائیں گے اور مرکزی حکومت سے مداخلت کی درخواست کریں گے۔"
عمر عبداللہ نے پنجاب سے ہمسایہ ریاست ہونے کے ناطے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا: "پنجاب ہمارا پڑوسی ہے، اور ایک ہمسائے کا فرض ہے کہ دوسرے ہمسائے کی مدد کرے۔ مجھے امید ہے بھگونت مان اس معاملے میں ہماری مدد کریں گے۔" انہوں نے مسکراتے ہوئے مزید کہا، "ان کے بھی انتخابات آنے والے ہیں، تب ہم بھی کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کریں گے۔"
اس سے قبل دو روزہ جموں و کشمیر انٹرنیشنل بائر سیلر میٹ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر بھارت کے 2030 تک برآمدات دوگنی کرنے کے ہدف کو حاصل کرنا ہے تو جموں و کشمیر میں نئی نسل کے برآمد کنندگان تیار کرنا ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت موجودہ برآمد کنندگان کی مدد کے ساتھ ساتھ دستکاروں، سیلف ہیلپ گروپس، فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشنز، اسٹارٹ اپس اور چھوٹے کاروباریوں کو بھی عالمی منڈیوں تک رسائی دلانے کے لیے کام کر رہی ہے۔
وزیر اعلیٰ کے مطابطق: "جو لوگ پہلے سے برآمدات کر رہے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی ایسے لوگوں کو بھی برآمد کنندہ بنانا ہے جو آج برآمدات نہیں کر رہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ان کے لیے برآمدات آسان بنائی جائیں۔"
انہوں نے بتایا کہ اس تقریب میں ایشیا، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا اور شمالی امریکہ کے تقریباً 15 سے 16 ممالک سے تعلق رکھنے والے 40 بین الاقوامی خریدار شریک ہوئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماضی میں جموں و کشمیر اپنی مصنوعات کی عالمی تشہیر کے لیے زیادہ تر سیاحت پر انحصار کرتا تھا، کیونکہ سیاح یہاں سے دستکاری اور دیگر مقامی مصنوعات خرید کر اپنے ملک لے جاتے تھے، لیکن بدلتے حالات میں منظم بین الاقوامی مارکیٹنگ پلیٹ فارمز کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔
انہوں نے برآمدات میں علاقائی عدم توازن کی بھی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جموں و کشمیر کی تقریباً 98 فیصد برآمدات صرف چار اضلاع سے ہوتی ہیں، جبکہ باقی تمام اضلاع کا حصہ صرف دو فیصد ہے۔
عمر عبداللہ نے ایک بار پھر جموں و کشمیر میں ڈرائی پورٹ قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے برآمدی عمل آسان ہوگا اور جموں و کشمیر سے برآمد ہونے والی مصنوعات کسی دوسری ریاست کے بجائے اسی کے نام سے درج ہوں گی۔
ایران، امریکہ اور اسرائیل کی صورتحال سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ حالیہ مفاہمت کے باوجود خطے کو ابھی پُرامن نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا، "ان ممالک کے درمیان کوئی امن معاہدہ نہیں ہوا۔ صرف ایک مفاہمتی سمجھوتہ ہوا ہے، اور اس دوران بھی بمباری ہوتی رہی ہے۔"
انہوں نے امید ظاہر کی کہ فریقین کے درمیان ہونے والی مفاہمت پر صحیح طریقے سے عمل ہوگا، کوئی تیسرا ملک جنگ بندی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ جنگ ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا، "ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مفاہمت کامیاب ہوگی، کوئی تیسرا ملک جنگ بندی کو سبوتاژ نہیں کرے گا اور یہ جنگ اپنے انجام کو پہنچے گی۔"
جموں و کشمیر میں سیاحت سے متعلق سوال پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیاحوں کی آمد میں اضافہ ہوا ہے اور روزانہ کی تعداد پر غیر ضروری توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا، "لوگ آ رہے ہیں، سڑکوں پر ٹریفک جام ہے، گلمرگ اور پہلگام بھرے ہوئے ہیں، لوگ روزگار کما رہے ہیں، انہیں کمانے دیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت روزانہ کے اعداد و شمار کے بجائے سیاحتی سیزن مکمل ہونے کے بعد مجموعی کارکردگی کا جائزہ لے گی۔
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