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عمر عبداللہ نے پی ایم مودی سے کی ملاقات، ریاستی درجہ کی جلد بحالی مطالبہ دہرایا

وزیر اعلیٰ نے ریاستی درجہ کی جلد بحالی کے ساتھ ساتھ معاشی ترقی، سیاحت کے فروغ اور بہتر رابطہ نظام کیلئے مرکز سے تعاون مانگا۔

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عمر عبداللہ نے دہلی میں وزیر اعظم سے ملاقات کی (آئی اے این ایس)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : June 11, 2026 at 8:53 PM IST

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نئی دہلی: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعرات کو نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور یونین ٹیریٹری سے متعلق کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ جن میں ریاستی درجہ کی جلد بحالی، اقتصادی ترقی، سیاحت کے فروغ اور بنیادی ڈھانچے کی توسیع جیسے معاملات شامل تھے۔

ملاقات کے دوران عمر عبداللہ نے جموں و کشمیر کے لوگوں کی امنگوں اور توقعات کو اجاگر کرتے ہوئے مکمل ریاستی درجہ جلد بحال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو جموں و کشمیر کی موجودہ معاشی صورتحال سے بھی آگاہ کیا اور ترقی کی رفتار تیز کرنے، رابطہ نظام مضبوط بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور عوامی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے کے لیے مرکز سے مسلسل تعاون کی درخواست کی۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خطے میں ترقی کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے بنیادی ڈھانچے، سیاحت اور دیگر ترقیاتی منصوبوں میں مسلسل سرمایہ کاری نہایت اہم ہے۔

بارہ سال مکمل کرنے پر مبارکباد
عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مسلسل 12 سال حکومت مکمل کرنے پر مبارکباد بھی دی اور ان کی قیادت کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت کی معاونت کو سراہا۔

یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب جموں و کشمیر کے سیاسی مستقبل اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بنیادی ڈھانچے اور رابطہ نظام کی بہتری پر اہم بات چیت جاری ہے۔

بدھ کے روز عمر عبداللہ نے ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو سے بھی ملاقات کی تھی اور جموں و کشمیر میں ریلوے رابطے کو مزید بہتر بنانے سے متعلق مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا تھا۔

حکام کے مطابق ریلوے وزارت نے جموں-سرینگر وندے بھارت ایکسپریس کا تجارتی اسٹاپ اننت ناگ میں فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے جنوبی کشمیر کے مسافروں، سیاحوں اور تاجروں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس نئے اسٹاپ سے اننت ناگ، جو وادی کے اہم معاشی اور ثقافتی مراکز میں شمار ہوتا ہے، تک تیز اور زیادہ قابل اعتماد سفری سہولت میسر آئے گی۔

وزیر اعلیٰ نے جموں و کشمیر کی معیشت میں ریلوے نیٹ ورک کے بڑھتے ہوئے کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ سیب اور چیری جیسے پھلوں کے علاوہ سیمنٹ سمیت صنعتی مصنوعات کی بلا رکاوٹ نقل و حمل سے لاجسٹکس بہتر ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی آئی ہے اور مقامی پیداوار کے لیے نئی منڈیاں دستیاب ہوئی ہیں۔

جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ریلوے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اننت ناگ میں وندے بھارت ایکسپریس کے اسٹاپ کا فیصلہ مقامی عوام کی خواہشات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا براہ راست فائدہ لوگوں تک پہنچ سکے۔

انہوں نے کہا کہ ریلوے نیٹ ورک کی توسیع خطے کی طویل مدتی معاشی ترقی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔

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TAGGED:

OMAR ABDULLAH
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