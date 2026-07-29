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کلسٹر یونیورسٹی سرینگر کا متنازع فیصلہ، لیکچررز کی قبل از وقت برطرفی
گرمیوں کی تعطیلات سے قبل 70 سے زائد لیکچررز کی خدمات ختم کیے جانے سے اساتذہ 11 دن کی تنخواہوں سے محروم ہوگئے۔
Published : July 29, 2026 at 3:18 PM IST
سرینگر: کلسٹر یونیورسٹی، سرینگر، نے گرمائی تعطیلات کے دوران 70 سے زائد لیکچررز کی خدمات اس وقت ختم کر دیں جب ان کے تعلیمی سیشن کے معاہدے میں ابھی 11 دن باقی تھے۔ اس فیصلے سے لیکچررز 11 دن کی اپنی جائز تنخواہ سے محروم ہو گئے۔ ان اساتذہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی نے جموں و کشمیر حکومت کے محکمہ اعلیٰ تعلیم (HED) کے 2024 کے رہنما اصولوں کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔
4 اپریل 2026 کے اس حکم نامے کو، جو 2025-26 کے تعلیمی سیشن کے لیے تعینات لیکچررز سے متعلق تھا، حکومت کی جانب سے وادی کشمیر کے کالجوں میں 21 جولائی سے 3 اگست تک 14 روزہ گرمیوں کی تعطیلات کے اعلان سے ایک دن پہلے جاری کیا گیا۔ اس وقت لیکچررز کا تعلیمی معاہدہ 31 جولائی کو ختم ہونا تھا۔
اس فیصلے کے نتیجے میں کلسٹر یونیورسٹی کے پانچ الحاق شدہ کالجوں میں تعینات 70 سے زائد لیکچررز کی تقریباً 10 دن کی تنخواہ متاثر ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی محکمہ اعلیٰ تعلیم کے 2024 کے ان رہنما اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہوئی جو اکیڈمک ارینجمنٹ کے تحت اساتذہ کی تقرری سے متعلق ہیں۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے: "تعلیمی سیشن 2026-27 کے آغاز کے پیش نظر، کلسٹر یونیورسٹی سرینگر کی جانب سے تعلیمی سیشن 2025-26 کے دوران آئی جی/پی جی پروگراموں کے لیے اکیڈمک ارینجمنٹ کی بنیاد پر تعینات لیکچررز کی خدمات 20 جولائی 2026 کی دوپہر (AN) سے ختم کی جاتی ہیں۔"
یہ لیکچررز شری پرتاپ (ایس پی) کالج، امر سنگھ کالج، عبدالاحد آزاد ڈگری کالج بمنہ، گورنمنٹ کالج فار ویمن اور انسٹی ٹیوٹ آف ایڈوانسڈ اسٹڈیز اِن ایجوکیشن (بی ایڈ کالج) سرینگر میں تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے۔
لیکچررز کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مارچ 2024 میں محکمہ اعلیٰ تعلیم کی جانب سے جاری کردہ اکیڈمک ارینجمنٹ اور گیسٹ فیکلٹی سے متعلق رہنما اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔
یکم مارچ 2024 کو جاری سرکاری آرڈر نمبر 137-JK(HE) of 2024 کے مطابق، تمام گورنمنٹ ڈگری کالجوں، خودمختار کالجوں، جی سی ای ٹی اور کلسٹر یونیورسٹی جموں و سرینگر کے الحاق شدہ کالجوں میں اسسٹنٹ پروفیسرز، ٹیچنگ اسسٹنٹس، فزیکل ٹریننگ انسٹرکٹرز (PTI)، لائبریرین اور اسسٹنٹ لائبریرین کو مستقل عملے کی کمی کے باعث زیادہ سے زیادہ ایک تعلیمی سیشن کے لیے تعینات کیا جا سکتا ہے۔
رہنما اصولوں میں واضح کیا گیا ہے کہ: "اکیڈمک ارینجمنٹ پر تعیناتی ایک مکمل تعلیمی سیشن کے لیے ہوگی، جس میں ونٹر زون کالجوں کی سرمائی تعطیلات اور سمر زون کالجوں کی گرمیوں کی تعطیلات شامل نہیں ہوں گی۔ تاہم ونٹر زون میں گرمیوں کی تعطیلات اور سمر زون میں سرمائی تعطیلات اس مدت میں شامل ہوں گی۔" مزید کہا گیا ہے کہ ان رہنما اصولوں کے تحت کی گئی تعیناتی تعلیمی سیشن کے آخری دن بغیر کسی نوٹس کے خود بخود ختم تصور ہوگی۔
رجسٹرار نے کیا دفاع
کلسٹر یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر سید ولایت حسین رضوی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ حکومت نے 31 جولائی سے 11 دن پہلے گرمیوں کی تعطیلات کا اعلان کیا تھا، اس لیے یونیورسٹی نے اسے سیشن کا اختتام تصور کیا۔ انہوں نے دلیل دی: "قواعد کے مطابق اگر تعلیمی سیشن گرمیوں کی تعطیلات کے دوران جاری ہو تو اکیڈمک ارینجمنٹ برقرار رہتی ہے۔ لیکن حکومت نے سیشن کے آخری مرحلے میں تعطیلات کا اعلان کیا، اس لیے ہم نے قواعد کے مطابق سیشن کو ختم تصور کیا۔"
دوسری جانب یونیورسٹی کے پانچ الحاق شدہ کالجوں میں تعینات کئی لیکچررز نے اس فیصلے پر شدید حیرت اور ناراضی ظاہر کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اچانک برطرفی سے انہیں ان 10 دنوں کی تنخواہ سے محروم کر دیا گیا جو انہیں 31 جولائی تک ملنی چاہیے تھی۔
لیکچررز کے مطابق جموں ڈویژن میں اسسٹنٹ پروفیسرز کو گرمیوں کی تعطیلات کی تنخواہ نہیں دی جاتی، جبکہ کشمیر میں انہیں گرمائی تعطیلات کی تنخواہ ملتی ہے لیکن سرمائی تعطیلات کی نہیں۔ انہوں نے کہا: "ہماری تعیناتی گزشتہ سال اگست میں ہوئی تھی اور ہمارا معاہدہ 31 جولائی کو ختم ہونا تھا۔ یہ اچانک فیصلہ ہمیں ان 11 دنوں کی جائز تنخواہ سے محروم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔"
ادھر، یونیورسٹی نے رواں سال مئی میں ہی تعلیمی سیشن 2026-27 کے لیے مختلف انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پروفیشنل اور ریسرچ پروگراموں میں نئے لیکچررز کی تقرری کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔
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