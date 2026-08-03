ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بٹکوٹ پہلگام میں بادل پھٹنےکاواقعہ، لیدر نالہ میں پانی کی سطح اچانک بلند، متعدد مقامات پر سڑک کو نقصان
ابتدائی اطلاعات کے مطابق شدید بارش کے بعد اچانک آنے والے پانی کے ریلے نے سڑک کے مختلف حصوں کو متاثر کیا۔
Published : August 3, 2026 at 10:54 PM IST
اننت ناگ:(دین عمران) جنوبی کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام کے بٹکوٹ علاقے میں پیر کی شام تازہ بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد علاقے میں بہنے والے کئی ندی نالوں میں اچانک طغیانی آگئی۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق شدید موسلادھار بارش کے باعث وارڈبل نالہ اور اس سے ملحقہ کئی چھوٹے ندی نالے مختصر وقت میں ہی لبریز ہو گئے، جس کے نتیجے میں جنوبی کشمیر کے مشہور نالہ لیدر میں محض دو گھنٹوں کے اندر پانی کی سطح کئی فٹ بلند ہو گئی۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ نالہ شیش ناگ اور آروا ویلی کی جانب پانی کی سطح معمول کے قریب رہی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بارش کا انتہائی شدید سلسلہ صرف بٹکوٹ اور اس کے ملحقہ جنگلاتی علاقے تک محدود تھا۔
ماہرین کے مطابق کلاؤڈ برسٹ کے باعث بڑی مقدار میں بارش کا پانی تیزی سے لیدر نالہ میں شامل ہوا، جس سے پانی کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ارین دردپورہ علاقے میں ایک اور کلاؤڈ برسٹ کا واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی مقامات پر سڑک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق شدید بارش کے بعد اچانک آنے والے پانی کے ریلے نے سڑک کے مختلف حصوں کو متاثر کیا، جس سے آمدورفت میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ بعض مقامات پر سڑک کا بڑا حصہ بہہ گیا ہے، جبکہ متاثرہ علاقوں میں صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
وہیں انتظامیہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے جبکہ مقامی لوگوں اور سیاحوں کو دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔
ادھر وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے بکورا علاقے میں پیر کی شام تیز آندھی نے معمولات زندگی متاثر کر دیے۔ تیز ہواؤں کے باعث ایک رہائشی مکان کی چھت اڑ گئی جبکہ ایک بجلی کا کھمبا بھی شدید نقصان کا شکار ہوا۔
حکام کے مطابق دونوں واقعات میں کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی، تاہم متعلقہ محکموں نے نقصان کا جائزہ لینے اور بحالی کے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔