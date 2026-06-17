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سرہامہ کے کنگ پوش کالونی میں اچانک بادل پھٹنے سے تباہی، باغات کو شدید نقصان
سیلابی صورتحال نے متعدد باغات کو اپنی زد میں لے لیا، جس سے کاشتکاروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔
Published : June 17, 2026 at 10:30 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے اننت ناگ کے بجباڈہ سرہامہ کے کنگ پوش کالونی علاقے میں آج اچانک بادل پھٹنے کے باعث شدید بارش اور سیلابی صورت حال پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں علاقے میں بڑے پیمانے پر تباہی مچ گئی۔ تیز بارش اور طغیانی نے متعدد باغات کو اپنی زد میں لے لیا، جس سے باغبانی کے شعبے اور پھل اگانے والے کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔
اس قدرتی آفت کے دوران مقامی نوجوانوں نے جرأت اور حوصلے کی ایک مثال قائم کی۔ سخت حالات کے باوجود انہوں نے متاثرہ باغات کو بچانے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں، سیلابی پانی کا رخ موڑنے اور امدادی سرگرمیوں میں کئی گھنٹوں تک حصہ لے کر نقصان کو کم سے کم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔
متاثرہ باغ مالکان اور مقامی باشندوں نے ضلع انتظامیہ سے فوری مداخلت کی اپیل کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نقصانات کا فوری جائزہ لیا جائے اور متاثرہ خاندانوں کے لیے مناسب معاوضہ اور امدادی اقدامات کا اعلان کیا جائے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ باغات ان کی بنیادی ذریعہ معاش ہیں۔ اس لیے متاثرین کی بحالی اور نقصانات کے ازالے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔
واضح رہے کہ منگل کو کشمیر کے بانڈی پورہ کی تلیل وادی میں بھی بادل پھٹنے کا واقعہ پیش آیا جس کے باعث اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہوگئی، جس سے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور معمولاتِ زندگی متاثر ہوئے۔