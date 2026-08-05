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کلگام کے نندی مرگ میں کلاؤڈ برسٹ، پانی کے شدید ریلے سے خوف و ہراس، انتظامیہ الرٹ
متعلقہ محکموں کی ٹیمیں موقع پر روانہ کردی گئی ہیں اور ضرورت پڑنے پر امدادی کارروائیاں فوری طور پر شروع کی جائیں۔
Published : August 5, 2026 at 7:52 PM IST
کلگام (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام کے نندی مرگ علاقے میں اچانک کلاؤڈ برسٹ (بادل پھٹنے) کا واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ندی نالوں میں پانی کی سطح تیزی سے بلند ہوگئی اور علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق شدید بارش کے بعد نندی مرگ کے بالائی علاقوں میں بادل پھٹنے سے چند ہی لمحوں میں پانی کا تیز ریلا نشیبی علاقوں کی جانب بڑھنے لگا۔
مقامی لوگوں کے مطابق پانی کے بہاؤ میں اچانک غیر معمولی اضافہ ہوا، جس کے باعث لوگوں نے احتیاطاً محفوظ مقامات کا رخ کیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ پانی کا بہاؤ معمول سے کئی گنا زیادہ تھا، جس سے مقامی آبادی میں شدید تشویش پیدا ہوگئی۔ تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ انتظامیہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
مقامی ذرائع کے مطابق متعلقہ محکموں کی ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئی ہیں تاکہ ممکنہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جا سکے اور ضرورت پڑنے پر امدادی کارروائیاں فوری طور پر شروع کی جائیں۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں، کمزور ڈھلوانوں اور خطرناک مقامات کے قریب جانے سے گریز کریں۔ ادھر حالیہ دنوں میں وادیٔ کشمیر کے مختلف علاقوں میں مسلسل بارشوں، کلاؤڈ برسٹ اور اچانک آنے والے سیلابی ریلوں کے واقعات نے قدرتی آفات کے خطرات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔
ماہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ایسے واقعات کی شدت اور تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر عوام کو زیادہ سے زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر یقین نہ کریں، صرف سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں متعلقہ کنٹرول روم یا مقامی حکام سے فوری رابطہ کریں۔
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متاثرہ علاقوں میں صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور مزید معلومات سامنے آنے پر عوام کو بروقت آگاہ کیا جائے گا۔