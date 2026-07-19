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گریز میں کلاؤڈ برسٹ، شدید بارشوں کے بعد بانڈی پورہ کے ندی نالوں میں طغیانی
کلاؤڈ برسٹ کا یہ واقعہ گریز کے بالائی علاقوں میں پیش آیا، جس سے ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ اچانک بڑھ گیا۔
Published : July 19, 2026 at 1:29 PM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کی وادی گریز میں اتوار کی صبح بادل پھٹنے (کلاؤڈ برسٹ) کا واقعہ پیش آیا، جب کہ کشمیر کے میدانی علاقوں میں ہونے والی شدید بارشوں کے باعث ضلع بانڈی پورہ کے تمام ندی نالوں میں پانی کی سطح بہت تیزی سی بلند ہو گئی ہے۔
حکام نے بتایا کہ کلاؤڈ برسٹ کا یہ واقعہ گریز کے بالائی علاقوں میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں مقامی ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اچانک زبردست اضافہ ہو گیا۔ مسلسل بارش کے باعث بانڈی پورہ کے متعدد ندی نالوں میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کے پیش نظر حکام نے حساس علاقوں میں سیلابی صورت حال (فلیش فلڈز) کے خدشے کے پیشِ نظر الرٹ جاری کر دیا ہے۔
وہیں مسلسل بارشوں کی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں تودے کھسکنے کے واقعات پیش آنے کی وجہ سے سڑکیں بند ہو گئیں ہیں۔ واضح رہے کہ ماضی میں بھی گریز میں بادل پھٹنے کے واقعات کی وجہ سے ندیوں میں اچانک طغیانی اور سیلابی صورت حال پیدا ہو چکی ہے۔
رپورٹ کے مطابق فی الحال کسی جانی نقصان کی کوئی فوری اطلاع نہیں ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ نقصان کا جائزہ لینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے بچاؤ (ریسکیو) اور محکمہ مال کی ٹیموں کو ہائی الرٹ (اسٹینڈ بائی) پر رکھا گیا ہے۔
دوسری جانب، شدید بارشوں کی وجہ سے وادی کشمیر کے کئی نشیبی علاقے زیر آب آگئے ہیں اور عام ٹریفک کی نقل و حرکت بھی متاثر ہوئی ہے۔ انتظامیہ نے شہریوں، بالخصوص دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب رہنے والے لوگوں کو محتاط رہنے اور موسم کی صورت حال بہتر ہونے تک غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرنے کی ہدایت دی ہے۔
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