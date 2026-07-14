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چھترگل، اننت ناگ میں بادل پھٹنے سے زرعی اور باغبانی کو شدید نقصان، کسانوں کا معاوضے کا مطالبہ
محکمہ ہارٹیکلچر کی ایک ٹیم متاثرہ علاقہ کا دورہ کرکے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے۔
Published : July 14, 2026 at 7:11 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے چھترگل علاقے میں حالیہ بادل پھٹنے کے واقعے نے زرعی اور باغبانی کے شعبے کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اچانک آنے والے سیلابی ریلے نے وسیع رقبے پر پھیلی زرعی زمین، باغات اور کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا، جس کے باعث متاثرہ کسانوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔
مقامی کسانوں کے مطابق سیلابی پانی نے چند ہی لمحوں میں کھیتوں اور باغات کو اپنی زد میں لے لیا، جس سے دھان، سبزیوں اور دیگر فصلوں کے علاوہ متعدد باغات کو بھی نقصان پہنچا۔ کئی مقامات پر زرخیز مٹی بہہ گئی جب کہ کھیتوں میں ملبہ، پتھر اور ریت جمع ہونے سے قابلِ کاشت زمین بھی متاثر ہوئی ہے۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی فصلوں اور باغات پر مہینوں کی محنت اور سرمایہ خرچ کیا تھا، لیکن قدرتی آفت نے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ان کے مطابق اس نقصان سے نہ صرف موجودہ سیزن کی پیداوار متاثر ہوگی بلکہ آئندہ کئی ماہ تک ان کی آمدنی پر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔
متاثرہ کسانوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ نقصان کا فوری اور شفاف جائزہ لیا جائے اور متاثرین کو مناسب مالی معاوضہ فراہم کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اپنی زرعی اور باغبانی سرگرمیاں بحال کر سکیں۔ انہوں نے حکومت سے خصوصی امدادی پیکیج، زرعی امداد اور دیگر ریلیف اقدامات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
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وہیں محکمہ ہارٹیکلچر نے متاثرہ علاقوں میں باغات کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی ہے۔ یہ ٹیم متاثرہ علاقہ کا دورہ کرکے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے۔
باغبانی محکمہ کی ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ افسر(ایچ ڈی او) دیبا جان نے کہا کہ محکمہ نے نقصان کا نوٹس لیا ہے، متاثرہ باغات کے معائنہ کیا گیا اور فی الحال موقعے پر نظر آنے والے نقصانات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ محکمہ کی کوشش ہوگی کہ ہر متاثرہ باغبان تک براہِ راست پہنچا جائے اور انفرادی سطح پر ہونے والے نقصان کی رپورٹ تیار کی جائے تاکہ اصل صورت حال کا درست اندازہ لگایا جا سکے۔
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دیبا کے مطابق ابتدائی جانچ کے بعد متاثرہ باغات اور زرعی اراضی کے نقصان کی تفصیلات مرتب کی جائیں گی، جس کے بعد متعلقہ حکام کو رپورٹ پیش کی جائے گی تاکہ آئندہ ضروری اقدامات اور ممکنہ امدادی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی ہے کہ انتظامیہ بروقت سروے مکمل کرکے متاثرہ کسانوں کو جلد از جلد مناسب معاوضہ اور ضروری امداد فراہم کرے گی تاکہ وہ اس قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات کا کسی حد تک ازالہ کر سکیں۔
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