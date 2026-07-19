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پونچھ اور راجوری میں سیلابی صورتحال پر انتظامیہ کی گہری نظر، امرناتھ یاترا احتیاطاً عارضی طور پر معطل: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا
بارہمولہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہاکہ پونچھ اور راجوری میں سیلابی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
Published : July 19, 2026 at 6:25 PM IST
بارہمولہ : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ پونچھ اور راجوری اضلاع میں شدید بارشوں، اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر انتظامیہ مسلسل گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور امدادی کارروائیاں جنگی بنیادوں پر جاری ہیں، جبکہ احتیاطی اقدام کے طور پر امرناتھ یاترا کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔
بارہمولہ میں ایک تقریب کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ریاستی ڈیزاسٹر ریسپانس فورس، جموں و کشمیر پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے باہمی رابطے اور ہم آہنگی کے ساتھ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پونچھ اور راجوری میں سیلابی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔
افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس قدرتی آفت میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا ہے، تاہم ہلاکتوں کی حتمی تعداد سرکاری تصدیق کے بعد ہی جاری کی جائے گی۔ منوج سنہا نے کہا کہ انتظامیہ کا زمین پر موجود افسران اور امدادی ٹیموں سے مسلسل رابطہ برقرار ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ متاثرہ اضلاع کو بروقت تمام ضروری سہولیات اور امداد فراہم کی جائے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مزید تیزی لائیں، متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کریں اور سیلاب و لینڈ سلائیڈنگ سے پیدا ہونے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے "نشہ مکت جموں و کشمیر" مہم کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ یہ مہم کل اپنے 100 دن مکمل کر لے گی۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ گزشتہ سو دنوں کے دوران رضاکاروں نے جموں و کشمیر کے دیہات، قصبوں اور شہروں میں گھر گھر جا کر عوام کو منشیات کے نقصانات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے منشیات سے متاثرہ افراد اور ان کے اہل خانہ سے ملاقاتیں کیں، انہیں حوصلہ دیا اور معاشرے کو منشیات کی لعنت سے پاک بنانے کے لیے پوری لگن اور ذمہ داری کے ساتھ کام کیا۔
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انہوں نے اس مہم میں حصہ لینے والے رضاکاروں، سماجی تنظیموں اور سرکاری اداروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ منشیات کے خلاف جنگ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے عوامی تعاون انتہائی ضروری ہے۔